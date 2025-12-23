51 Jahre verschollen: Brian May enthüllt geheimen Queen-Song live

Kurz vor Weihnachten sind die Londoner Medien aus dem Häuschen. Wie die Tageszeitung „Daily Mail“ und andere melden, hat Queen-Gitarrist Brian May angekündigt, noch vor Weihnachten einen bislang unveröffentlichten Song zu veröffentlichen.

Der Titel „Not For Sale“ wurde vor mehr als 50 Jahren aufgenommen, doch damals vom zweiten Queen-Album gestrichen. Seine Premiere feierte der Song am gestrigen 22. Dezember in einer von May moderierten Weihnachtssendung des digitalen Radiosenders „Planet Rock“.Jahrzehnte nach seiner Entstehung hat der „Geheim-Song“ von Queen nun erstmals das Licht der Öffentlichkeit erblickt.

May stellte das Stück mit dem Arbeitstitel „Not for Sale (Polar Bear)“ als kleines Geschenk an die Fans der legendären Rockband vor.

Ursprünglich für „Queen II“ gedacht

Der Titel war ursprünglich für das Album „Queen II“ gedacht, das 1974 erschien und unter Kennern als eines der stilistisch ambitioniertesten Werke der Band gilt. Letztlich schaffte es der Song nicht auf die finale Tracklist und verschwand im Archiv. „Ein Song mit langer Geschichte – aber meines Wissens hat bisher niemand diese Version gehört“, erklärte May am Ende der einstündigen Sendung.

Laut May handelt es sich bei der damaligen Aufnahme um eine frühe, noch nicht vollständig ausgearbeitete Fassung. In den Anfangsjahren von Queen sei vieles experimentell entstanden, manches habe den Status von „work in progress“ nie überschritten. Genau aus dieser Phase stammt auch „Not for Sale (Polar Bear)“, das im Zuge einer geplanten Neuauflage von „Queen II“ offiziell veröffentlicht werden soll.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Dass May den Titel bereits jetzt im Radio präsentierte, begründete er mit persönlicher Neugier: Er wolle erfahren, wie das Stück heute aufgenommen werde. Die Reaktionen der Fans seien für ihn Teil des kreativen Prozesses, so der Gitarrist, der durch seine vielfältigen Aktivitäten als Verwalter des Queen-Schatzes gilt.

Queens Vermächtnis lebt weiter

Queen wurden bekanntlich 1970 in London gegründet. Mit Frontmann Freddie Mercury, Gitarrist Brian May, Schlagzeuger Roger Taylor und Bassist John Deacon prägten sie mit Songs wie „Bohemian Rhapsody“, „We Are the Champions“ und „Don’t Stop Me Now“ mehrere Generationen.

Die Band hat weltweit rund 300 Millionen Tonträger verkauft.Freddie Mercury starb 1991 an den Folgen einer Aids-Erkrankung. Seit 2012 tritt Queen regelmäßig mit dem US-Sänger Adam Lambert als Leadsänger auf. Brian May und Roger Taylor sind weiterhin aktiv an Tourneen und Veröffentlichungen beteiligt – und holen mit Entdeckungen wie „Not for Sale (Polar Bear)“ zugleich das eigene musikalische Erbe ans Licht.