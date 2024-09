Doch kein Biopic über Britney Spears, dafür ein Musical mit ihr

Erst am 01. August schwärmte Britney Spears in einem Instagram-Post von der Arbeit an einem Filmprojekt. „Ich freue mich sehr, meinen Fans mitzuteilen, dass ich an einem geheimen Projekt mit Marc Platt gearbeitet habe. Er hat immer meine Lieblingsfilme gemacht“, schrieb die Sängerin.

Kurz darauf gab es erste Berichte, dass ein Biopic von Spears‘ Memoiren „The Woman In Me“ in Arbeit sei. Wie nun deutlich wird, handelt es dabei um ein Missverständnis.

Musical mit Britney Spears statt Verfilmung ihrer Memoiren

In einem neuen Post in ihrem bevorzugten Sozialen Netzwerk stellte die 42-Jährige klar, dass sie wohl bald vor der Kamera stehen wird, aber nicht für eine Verfilmung ihrer Lebensgeschichte. „Das Projekt, das ich vielleicht mache, ist keine Biopic-Geschichte … es ist ein Musical mit eigener Geschichte, in dem ich eine extrem intelligente Charakter spiele [zwinkerndes Emoji] !!! Es ist schmeichelhaft, in so guter Gesellschaft wie in der von Jon Chu zu sein !!!“

Immerhin hatte bereits das Fachblatt „Variety“ angedeutet, dass Universal sich die Rechte für die extrem erfolgreiche Autobiographie von Spears gesichert hätte, wobei „Wicked“-Regisseur Jon M. Chu und Produzent Marc Platt ebenfalls bestätigt wurden.

Entweder haben sich die Pläne kurzfristig geändert, oder eine Verfilmung der bekanntlich nicht immer leichten Lebensgeschichte der Musikerin folgt später.

Die „Baby One More Time“-Sängerin verriet indes nicht mehr über die Handlung des Films. Zuletzt machte sie aber Hoffnung auf eine Fortsetzung von „The Woman In Me“.