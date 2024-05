Britney Spears hätte niemals „Umbrella“ ablehnen dürfen

Als Tricky Stewart 2007 „Umbrella“ mitschrieb, stellte er sich vor, dass Britney Spears den Song singt.

Die beiden hatten 2003 gemeinsam an ihrem Madonna-Duett „Me Against the Music“ gearbeitet. Aber Spears kämpfte mit vielen persönlichen Dämonen, als der Song an ihr Team geschickt wurde, und sie entschieden, dass es sich nicht lohnte, ihn aufzunehmen.

Rihanna wurde mit „Umbrella“ zum Weltstar

„Umbrella“ fand schließlich seinen Weg zu Def Jam und einer jungen Künstlerin namens Rihanna. Der Song wurde weltweit zum Nummer-1-Hit und machte die Sängerin zu einem der größten Stars ihrer Zeit.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Hätte Britney „Umbrella“ aufgenommen, wären die letzten 15 Jahre der Popmusikgeschichte vielleicht ganz anders verlaufen.

Dieser Text ist Teil unserer ROLLING-STONE-Liste Die 50 schlimmsten Entscheidungen der Musikgeschichte.