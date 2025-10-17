Federline: Britney Spears hat beim Stillen Kokain geschnupft

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Kevin Federline erhebt in neuen Auszügen aus seinen demnächst erscheinenden Memoiren, die in mehreren Medien veröffentlicht wurden, schwere Vorwürfe gegen Britney Spears. Demnach habe sie während der Schwangerschaft Alkohol konsumiert und in der Stillzeit Kokain genommen.

Die Enthüllungen in „You Thought You Knew“ (erscheint am 21. Oktober in den USA) stehen insbesondere in Bezug auf Spears’ angeblichen Kokainkonsum im Widerspruch zu ihren eigenen Memoiren. In „The Woman in Me“ hatte Spears Spekulationen über Drogenkonsum während ihrer Party-Zeit heruntergespielt. Sie erklärte, sie habe „nie ein Alkoholproblem“ gehabt. Kein Interesse an harten Drogen. Und bezeichnete das ADHS-Medikament Adderall als ihre „Droge der Wahl“.

Federline schreibt, er habe sich Sorgen gemacht, als Spears angeblich nicht nur während der Schwangerschaft, sondern auch bei der Einnahme anderer Medikamente Alkohol trank. Obwohl er nicht angibt, um welche Medikamente es sich handelte, bezeichnete er die Kombination als „gefährlich“ und „ehrlich gesagt total bescheuert“ (via „People“).

„Man sollte nicht trinken, wenn man solche Medikamente einnimmt“, schrieb er. „Ein paar Gläser Wein würden bei ihr wegen der Medikamente wie eine ganze Flasche wirken.“

Schwere Vorwürfe zu Spears’ Verhalten

Bezüglich des angeblichen Kokainkonsums beschreibt das Buch laut Berichten eine Szene, in der Spears 2006 mit ihrem Bruder, ihrem Vater, ihrem Agenten und einer nicht namentlich genannten Schauspielerin auf Federlines Album-Release-Party erschien. Federline behauptet, er habe Spears und die Schauspielerin dabei erwischt, wie sie „eine dicke Line Kokain vom Tisch geschnupft“ hätten. Er habe Spears schon zuvor beim Kokainkonsum beobachtet, doch dieser Vorfall habe ihn besonders beunruhigt, da Spears zu dieser Zeit ihre kleinen Kinder Sean und Jayden stillte.

„Was mich in diesem Moment traf, war alles andere, was dies für die Kinder bedeutete“, schreibt er (via „E!“). Weiter heißt es: „Es war wirklich beunruhigend wegen der Gefahr für die Kinder … Wir hätten uns vorbereiten können. Sie hätte Milch für Jayden abpumpen können, damit [Spears’] Mutter diese bereit hatte. Aber wie sie sich an diesem Abend verhielt, hatte nichts mit uns zu tun; es war etwas ganz anderes.“

Federline berichtet weiter, er habe Spears später gebeten: „Bitte geh nicht nach Hause und stille die Kinder in diesem Zustand. Ruf deine Mutter oder jemanden anderen an. Wir müssen Babynahrung besorgen. Du kannst das nicht tun.“ Spears habe ihn daraufhin mit „sofortiger Wut in den Augen“ angesehen: „Als wollte sie mir eine runterhauen. Stattdessen stand sie auf, nahm ihr Getränk und schüttete es mir direkt ins Gesicht. Vor allen Leuten. Vor meiner Familie, meinen besten Freunden, dem ganzen verdammten Tisch. Ich war ganz in Weiß gekleidet. Und sie hat mich mit Wodka-Cranberry vollgespritzt.“

Das Ende der Beziehung

Federline bezeichnet diesen Moment als „den Anfang vom Ende“ seiner Beziehung zu Spears. Das Paar trennte sich später im selben Jahr und ließ sich 2007 scheiden.

Ein Sprecher von Spears reagierte nicht sofort auf die Anfrage des ROLLING STONE zu Federlines Behauptungen über ihren Alkohol- und Kokainkonsum. Spears und ihr Team hatten jedoch bereits auf eine andere Passage aus dem Buch reagiert, die Anfang der Woche veröffentlicht worden war und Spears’ angebliches Verhalten während der Besuche ihrer Kinder in der Zeit ihrer Vormundschaft betrifft. Federline hatte damals das alleinige Sorgerecht für Sean und Jayden.

„Manchmal wachten sie nachts auf und sahen sie still in der Tür stehen und sie beim Schlafen beobachten – ‚Oh, ihr seid wach?‘ – mit einem Messer in der Hand“, schrieb Federline. „Dann drehte sie sich um und ging ohne Erklärung davon.“

Reaktionen auf die Anschuldigungen

In einer Stellungnahme sagte ein Sprecher von Spears, Federline und andere „profitieren von [Spears], und leider kommt das, nachdem die Unterhaltszahlungen für die Kinder an Kevin beendet wurden“. Alles, was Spears interessiere, seien ihre Kinder Sean Preston und Jayden James und deren Wohlergehen „angesichts dieser Sensationslust“. Sie habe ihre eigene Geschichte bereits in ihren Memoiren ausführlich geschildert.

Spears reagierte zudem in den sozialen Medien:

„Glauben Sie mir, diese Notlügen in diesem Buch gehen direkt an die Bank, und ich bin die Einzige, die hier wirklich verletzt wird … Wenn Sie mich wirklich kennen würden, würden Sie den Boulevardmedien keine Beachtung schenken, die über meine psychische Gesundheit und meinen Alkoholkonsum berichten. Ich bin eigentlich eine ziemlich intelligente Frau, die seit fünf Jahren versucht, ein heiliges und privates Leben zu führen. Ich spreche darüber, weil ich genug habe. Und jede echte Frau würde dasselbe tun.“