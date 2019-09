Bruce Springsteen geht in Fitnessstudios wie jeder andere auch

Das wird Sie auch interessieren





Bruce Springsteen hat seine Trainingsroutine beibehalten: Dank eines alten Interviews im „New Yorker“, in dem der 70-Jährige über seine Tagesabläufe berichtete, haben Anhänger einen Eindruck vom regelmäßigen Trainingsprogramm bekommen, mit dem der Musiker sich fit hält. Nun wurde der „Boss“ endlich in einem Fitnessstudio in New Jersey gesichtet.

Ein Fan auf Twitter:

„Schön, dich hier zu sehen, Springsteen! Du hast es immer noch drauf!“, schreibt ein Sportler auf Twitter. „Ich habe gerade den Boss auf dem Laufband bei WorkOut-World in Tinton Falls gesehen“, schrieb ein anderer Fan. Wieder ein anderer berichtet: „Er schwamm den ganzen Sommer im Meer im Chapel Beach Club in Sea Bright“. Meistens jedoch halte Bruce sich auf dem Laufband im Fitnessstudio Jersey Strong auf, in Marlboro, New Jersey. Eine monatliche Mitgliedschaft kostet dort knapp zehn Dollar.

David Remnick fragte damals Springsteen, wie er mehrere Jahrzehnte in seiner Karriere so fit bleiben könne. „Stellen Sie es sich so vor: Es fühlt sich an wie Sprinten, wenn man drei, vier Minuten schreit“, antwortete der Sänger. „Ihr Adrenalin übersteigt schnell das, was Ihre Kondition eigentlich hergibt.“ Um seine Live-Shows auf dem neuesten Stand zu halten, folgt er seit 30 Jahren dem gleichen Trainingsschema: „Laufen auf einem Laufband und trainieren mit Gewichten. Es hat sich ausgezahlt.“