Was ist eigentlich das Philly Cheesesteak Sandwich, das Bruce Springsteen so mag?

Was isst Bruce Springsteen wirklich? Privatkoch Andrew Fowler enthüllt: Philly Cheesesteak mit Cheddar, jamaikanischer Hummer-Curry und klassische Burger stehen beim Boss auf dem Speiseplan.

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Close-up of cheesesteak with French fries at Grounds restaurant, Murphys, California, August 2, 2025. (Photo by Smith Coll...

Foto: Smith Collection/Gado. Getty Images. All rights reserved.

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Springsteens Privatkoch Andrew Fowler hat es verraten: Manchmal hat der Boss Appetit auf ein Philly Cheesesteak Sandwich. Worum handelt es sich?

Es handelt sich um die scharfe und gehaltvolle Variante eines Baguettes. 300 Gramm Rindfleisch werden mit Cheddar und Provolone, Jalapeños und Zwiebeln zwischen Brothälften gelegt. Im Ofen vermischen sich die Zutaten zu einer würzigen Füllung.

Diesen Snack gibt Springsteen allerdings nur zu Hause in Colts Neck in Auftrag. Fowler, der aus Jamaika stammt, kocht am liebsten Hummerfleisch mit Curry zum Stippen – ein Gericht, das auch sein Chef schätzt.

Springsteen hat dabei durchaus einfache Vorlieben: Zum Frühstück gibt es Spiegelei, und er schätzt gute Burger, Hot Dogs und Hähnchen.

Arne Willander schreibt für ROLLING STONE. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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Bruce Springsteen