Bruce Springsteen: Die 18 besten Duette und Kooperationen

In den letzten fünf Jahrzehnten hatte Bruce Springsteen die Gelegenheit, mit Künstlern aus allen Ecken des Rock-Universums die Bühne zu teilen. Er sang „Don’t Stop Believin’“ mit Lady Gaga. Begleitete Chuck Berry bei „Johnny B. Goode.“Uund coverte sogar Willow Smiths „Whip My Hair“ an der Seite von Jimmy Fallon in dessen Neil-Young-Verkleidung. Hier sind 18 seiner bemerkenswertesten Duette und Kooperationen.

„Whip My Hair“ mit Jimmy Fallon als Neil Young

Der echte Neil Young lehnte ein Angebot ab, in Late Night With Jimmy Fallon neben Fallons urkomischer Nachahmung seines After the Goldrush-Ichs aufzutreten. Bruce Springsteen zögerte nicht – 2010 verkleidete er sich selbst im Stil seiner Born to Run-Ära und sang zusammen mit dem falschen Neil Young Willow Smiths „Whip My Hair“. Das Team der Show rekonstruierte Springsteens Look so perfekt, dass selbst Hardcore-Fans kurz zweifelten, ob sie wirklich den echten Boss sahen.

„Stand By Me“ mit U2

Als Bono sich 1987 auf der „Joshua Tree“-Tour die Schulter brach, ließ er oft Fans auf die Bühne, um für ihn Gitarre zu spielen. Beim Stopp im JFK Stadium in Philadelphia holte er Bruce Springsteen auf die Bühne, um gemeinsam „Stand By Me“ zu singen. „Ist er hier aus der Gegend?“, witzelte Bono, während das Publikum tobte.

„The River“ mit Sting

Paris, September 1988: Beim Amnesty-International-Konzert in der Bercy-Halle trat Springsteen mit Sting auf. Diese Tour war die letzte mit der E Street Band vor einer zehnjährigen Pause. Sting sang regelmäßig „The River“. Später sagte Springsteen, dass ihn Stings Solokarriere dazu inspirierte, seine Band zeitweise aufzulösen.

„Come Together“ mit Axl Rose

1994 hielt Axl Rose eine bewegende Rede für Elton John bei dessen Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame. Noch am selben Abend wurde er überredet, zusammen mit Springsteen das Beatles-Stück „Come Together“ zu performen. Danach trat Rose sechs Jahre lang nicht mehr öffentlich auf.

„Thunder Road“ mit Melissa Etheridge

Melissa Etheridge bezeichnete ihr Duett mit Springsteen 1995 auf „Thunder Road“ als Höhepunkt ihrer Karriere. Sie war so nervös, dass sie beim ersten Versuch den Text vergaß und von vorne beginnen musste.

„Johnny B. Goode“ mit Chuck Berry

1973 begleiteten Bruce Springsteen und die E Street Band Chuck Berry bei einem legendären Konzert in Maryland – leider existiert kein Mitschnitt. 22 Jahre später wiederholten sie die Zusammenarbeit beim Concert for the Rock and Roll Hall of Fame in Cleveland.

„One Headlight“ mit The Wallflowers

Bei den MTV Music Awards 1997 trat Springsteen mit Jakob Dylan, dem Sohn von Bob Dylan, auf. Früh in seiner Karriere wurde Springsteen oft als „neuer Bob Dylan“ bezeichnet – zu seiner Verärgerung. Dieses Duett war ein humorvolles Spiel mit dieser alten Zuschreibung.

„It’s My Life“ mit Bon Jovi

2003 kam es zum ultimativen New-Jersey-Moment: Jon Bon Jovi gesellte sich bei einem Asbury-Park-Weihnachtskonzert zu Springsteen, um „It’s My Life“ zu singen.

„London Calling“ mit Dave Grohl und Elvis Costello

