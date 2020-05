In knapp 17 Minuten erzählt Bob Dylan mit dem Song „Murder Most Foul“ vom schrecklichen Attentat auf John F. Kennedy – zugleich zeichnet er ein Bild davon, wie es sich anfühlte, in den Sechzigern zu leben.

„Es war ein schwarzer Tag in Dallas, im November 1963. Der Tag, der für immer mit Schande verbunden sein wird“, heißt es in einem bisher unveröffentlichten Song von Bob Dylan, den der Musiker vor kurzem unter anderem auf YouTube zur Verfügung gestellt hat. In dem fast 17-minütigen Track „Murder Most Foul“ behandelt er die Ermordung von US-Präsident John F. Kennedy, der auf einer Wahlkampfreise durch einen Kopfschuss getötet wurde. Dylan schrieb zu dem Song folgende Worte: Ein Hallo an meine Fans und Follower, denen ich für ihre Unterstützung und Loyalität über all die Jahre danke. Hier ist ein unveröffentlichter Song,…