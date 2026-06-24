Blues-Legende Buddy Guy feiert 90. Geburtstag mit Eric Clapton und John Mayer

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Stell dir vor, du hast den Blues seit fast einem Jahrhundert – und all die schweren Gefühle, die Buddy Guy begleitet haben müssen, den Gitarrenvirtuosen, der Muddy Waters, Howlin‘ Wolf und Little Walter bei Aufnahmesessions begleitete. Seine Solokarriere begann er mit „Left My Blues in San Francisco“ (1967), nur damit der Blues ein Jahr später mit „A Man and the Blues“ zurückkehrte – bis Guy das Gefühl schließlich ganz umarmte: „DJ Play My Blues“ (1982), „Damn Right, I’ve Got the Blues“ (1991) und „The Blues Is Alive and Well“ (2018). Noch letztes Jahr veröffentlichte Guy, der nächsten Monat 90 wird, „Ain’t Done With the Blues“. Offensichtlich ist der Blues noch nicht fertig mit ihm. Wenn man schon mit dem Blues leben muss – warum Guy dann nicht mit einer ordentlichen Party aufheitern?

Ein Who’s-who des Blues wird Guys einzigartiges Lebenswerk am 1. Oktober in der New Yorker Radio City Music Hall feiern – bei einem Konzert mit dem naheliegenden Titel „Buddy’s Got the Blues“. Mit dabei sind Eric Clapton, John Mayer, Susan Tedeschi und Derek Trucks, Jon Batiste, Aloe Blacc, Joe Bonamassa, Gary Clark Jr., Shemekia Copeland, Robert Cray, Samantha Fish, Eric Gales, Billy F. Gibbons, Ivan Neville, Robert Randolph, Bobby Rush, Isaiah Sharkey, Kenny Wayne Shepherd, Jimmie Vaughan, Ally Venable, Willie Weeks und Kim Wilson.

Auch Guy selbst wird auftreten – er, dem der Blues nie ausgeht. Als musikalischer Direktor fungiert Rolling-Stones-Drummer Steve Jordan; weitere Legenden und Überraschungsgäste, so die Veranstalter, sollen noch bekanntgegeben werden.

Guy freut sich auf die Party

„Ich kann es kaum erwarten, 90 Jahre Leben, Lieben und Bluesgespiel mit all meinen Freunden zu feiern“, sagte Guy in einem Statement. „Wir machen daraus eine Nacht – nicht nur für mich, sondern für die, die uns alles beigebracht haben, die Freunde, mit denen wir gespielt haben, und die, die nach uns kommen.“

Tickets sind ab Freitag um 10 Uhr ET erhältlich. Alle Details finden sich auf der eigens eingerichteten Website des Events.

Als ROLLING STONE die 250 größten Gitarristen aller Zeiten kürte, landete Guy auf Platz 27 – eine Bestätigung für ein Leben voller Blues. „Guys exaltiertes Spiel – gewaltige Bends, markante Verzerrung, rasende Licks – auf Klassikern wie ‚Stone Crazy‘ und ‚First Time I Met the Blues‘ sowie seine Zusammenarbeit mit dem verstorbenen Harp-Meister Junior Wells setzten neue Maßstäbe für sechssaitige Wut“, schrieb das Magazin.

Der letzte alte Mann

„Ich bin der letzte alte Mann, der noch auf der Bühne steht und den Blues spielt“, sagte Guy gegenüber ROLLING STONE im vergangenen Jahr, nachdem er einen aufsehenerregenden Cameo-Auftritt in „Sinners“ hingelegt hatte. „Darüber haben wir mit Muddy [Waters] und Howlin‘ Wolf gesprochen, bevor sie starben. Sie sagten: ‚Buddy, bitte halte den Blues am Leben.‘ Und ich versuche es.“

Dieser Mann hat eine Party verdient.