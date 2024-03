Live-Event: Bushido-Podcast „Im Bett mit Anna-Maria & Anis Ferchichi“

„Die Beziehung zwischen Mann und Frau ist ein Thema von zeitloser Relevanz, das die Gesellschaft in all ihren Facetten durchdringt. In einer Ära, die von ständigem Wandel und Fortschritt geprägt ist, ist es unerlässlich, die Dynamik zwischen den Geschlechtern kontinuierlich zu reflektieren und zu untersuchen“, heißt es hochtrabend zur Ankündigung des Live-Podcasts „Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi“ – am 24. Oktober wollen Bushido und seine Frau im Berliner Admiralspalast eine Folge vor Publikum aufnehmen.

Bushido-Podcast live erleben: Was erwartet die Zuschauer?

„In der heutigen Zeit erleben wir eine bemerkenswerte Verschiebung in den traditionellen Rollen und Erwartungen, die einst mit Mann und Frau verbunden waren. Geschlechterstereotype werden zunehmend infrage gestellt, und eine breitere Palette von Identitäten und Lebensstilen findet Platz und Anerkennung.“ Des Weiteren heißt es: „Der Dialog über die Beziehung zwischen Mann und Frau ist nicht nur wichtig, um Missverständnisse und Vorurteile abzubauen, sondern auch um Gleichberechtigung und gegenseitigen Respekt zu fördern. In dieser Hinsicht sehen wir eine Vielzahl von Themen, die die Interaktion zwischen den Geschlechtern prägen, wie die Rollenverteilung in der Familie, die gesellschaftlichen Erwartungen, die Chancengleichheit in der Arbeitswelt, eine offene und respektvolle Kommunikation und gegenseitiges Verständnis.

In der Realität ist der Podcast aber deutlich weniger ernst und philosophisch, als es angesichts dieser Ankündigung den Anschein hat. Wie das klingt, kann man sich in einer der bisher erschienenen Podcast-Folgen anhören:

„Wir laden mit unserem Programm die Besucher dazu ein, sich die Zeit zu nehmen, aktiv an diesem Dialog teilzunehmen und die Vielfalt der Perspektiven und Erfahrungen zu würdigen, die die Beziehung zwischen Mann und Frau prägen.“

Tickets gibt es seit dem 28.03. bereits exklusiv auf Eventim und ab dem 01.04. um 12 Uhr an allen bekannten Vorverkaufsstellen.