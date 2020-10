Der Kriegsveteran Arnold Meyer Spielberg leistete als Elektroingenieur im Computer-Bereich Pionierarbeit.

Arnold Meyer Spielberg, Vater von Regisseur Steven Spielberg, ist am 25. August gestorben, wie die Produktionsfirma Amblin von Steven Spielberg am Dienstag (25. August) mitteilte. Er wurde 103 Jahre alt und starb eines natürlichen Todes. https://twitter.com/amblin/status/1298494141131706369 Arnold Meyer Spielberg wurde am 6. Februar 1917 in Cincinnati, Ohio, geboren. Er interessierte sich schon als kleiner Junge für Elektrizität und arbeitete später für einige Elektronikunternehmen, unter anderem bei General Electric und IBM. Dort leistete der Elektroingenieur Pionierarbeit: Von seiner Beteiligung am Patent für die erste elektronische Registrierkasse bis hin zu grundlegender Arbeit in der Datenverarbeitung arbeitete Arnold Meyer Spielberg im Bereich Technologie…