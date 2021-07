Cannes 2021: Diese Stars kehren zurück auf den Roten Teppich

Mit dem Projekt wollte er die Verbannung auf zahlreichen Social-Media-Plattformen ausgleichen. Doch der Ex-Präsident hatte nicht damit gerechnet, wie gering der Zuspruch ausfallen würde.

Lange nichts mehr gehört von Donald Trump? Das könnte nach wie vor daran liegen, dass der ehemalige Präsident der USA immer noch die Finger lassen muss von Twitter, Facebook und Co. Damit die Menschen dennoch seine Botschaften erhören, startete der 74-Jährige im Mai unter dem Titel „From the Desk of Donald J. Trump“ ein Blog, das wohl nicht zufällig an das Interface von Twitter erinnerte, wo er jahrelang die Aufmerksamkeit auf sich zog. Nun nimmt Trump nicht einmal einen Monat nach den ersten Meldungen schon wieder Abschied von dem Projekt. Kaum Leser für Blog von Donald Trump Anders als man…