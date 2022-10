„Captain America 4“: Harrison Ford ersetzt verstorbenen William Hurt

Harrison Ford wird Teil der Besetzung von „Captain America: New World Order“. Im vierten Teil der von Marvel Studios produzierten Superheldenfilm-Reihe soll der 80-Jährige als Thaddeus Ross zu sehen sein. Das berichten unter anderem die US-amerikanischen Branchenblätter „Hollywood Reporter“ und „Variety“, eine offizielle Bestätigung steht hingegen noch aus.

Harrison Ford folgt auf William Hurt

Bis zu seinem Tod im März dieses Jahres hatte der Schauspieler William Hurt den hochrangigen Generalleutnant in mehreren Marvel-Produktionen gemimt. Erstmalig verkörperte er den auch als „Thunderbolt“ bezeichneten Charakter im 2008 erschienenen Film „Der unglaubliche Hulk“; zum letzten Mal in „Black Widow“ aus dem vergangenen Jahr.

Ein Neuling im Marvel-Universum

Nun folgt also Ford, der damit sein Debüt in einem Marvel-Superheldenfilm hinlegt. Der durch Franchises wie „Indiana Jones“ und „Star Wars“ weltberühmt gewordene Schauspieler wird an der Seite von Hauptdarsteller Anthony Mackie spielen. Auf dem Regiestuhl sitzt der nigerianisch-amerikanische Filmemacher Julius Onah. In den Staaten soll der Streifen ab dem 1. Mai 2024 über die große Leinwand flackern. Nur wenige Wochen später könnte Harrison Ford ein weiteres Mal als Thaddeus Ross in Erscheinung treten: Auch in der für den 26. Juli anberaumten Marvel-Verfilmung „Thunderbolts“ spielt die Figur eine gewichtige Rolle.