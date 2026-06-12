Carly Simon kündigt erstes Album seit fast 20 Jahren mit dem triumphalen Song „Howl“ an

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Carly Simon heult mit dem Wind auf „Howl“, der Leadsingle ihres kommenden Albums „Comes in Waves“. Der Songtext ist ein Brief an eine Freundin, deren Liebhaber sie gerade verlassen hat. Mit einem mitreißenden, eingängigen Chorus rät Simon ihr, alles herauszulassen: „Howl like the wind/Roar like the river/Wail like the rain/Cry, shout, and shiver“ – und das alles mündet in die ultimative Katharsis: „Call love a liar.“ Der Song ist sanft und kraftvoll zugleich und lässt auf weitere starke Stücke hoffen, die das Album zu bieten hat – Simons erstes seit fast zwei Jahrzehnten, erscheint am 14. August.

„‚Howl‘ lebt in jenem Raum zwischen Verrat und Vergebung, wo Wut erst ausgesprochen werden muss, bevor sie losgelassen werden kann“, sagte Simon in einem Statement. „Es geht darum, den Frust rauszulassen, damit er sich nicht festsetzt und brodelt. Der Song beginnt in Wut, bewegt sich aber auf Vergebung zu und spricht jede Situation an, in der Vertrauen gebrochen wurde.“

Simon, 2022 in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen, schrieb und nahm „Howl“ sowie den Rest von „Comes in Waves“ in ihrem Studio auf Martha’s Vineyard auf. Das Album enthält neun neue Originalsongs sowie einige Stücke, die die 82-Jährige früher in ihrem Leben geschrieben hatte und nun neu aufgriff. Den Albumtitel entnahm sie „Slowly“, einem weiteren Song auf dem Album über das Neuausrichten des eigenen Lebens – laut ihrem Label das verbindende Thema des gesamten Werks. Zu den Musikern auf dem Album zählen John Forté (Mitglied der Refugee Camp All-Stars, der im Januar verstarb) sowie Simons Kinder: Sohn Ben Taylor und Tochter Sally Taylor, die auch das Albumartwork gestaltete.

Produzenten und Mitstreiter

Producer Paul Samwell-Smith, der bereits in den Siebzigern mit Simon zusammenarbeitete, leitete das Projekt. Simon nennt außerdem Producer und Engineer Frank Filipetti, der sie über mehrere Jahrzehnte begleitet hat, als entscheidende Kraft bei der Findung der Ausrichtung des Albums.

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Simons letztes Album, „Never Been Gone“, erschien 2009. 2023 enthielt das Anthologiealbum „These Are the Good Old Days: The Carly Simon and Jac Holzman Story“ eine bislang unveröffentlichte Einspielung von John Prines „Angel From Montgomery“, die als Single ausgekoppelt wurde.

„Comes in Waves“ – Tracklist

1. „Howl“

2. „Maybe I Never Loved You“

3. „Peaches“

4. „Love Has No Ending“

5. „Mother of Pearl“

6. „Slowly“

7. „Four in the Morning“

8. „The More I Look for You“

9. „Love the Way I Do“

10. „The Father Daughter Dance“

11. „Share the End“

12. „Do It Anyway“