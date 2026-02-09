Catherine O‘ Hara: Todesursache steht fest

Catherine O’Hara ist nach einer Lungenembolie gestorben; aus ihrem Totenschein geht zudem hervor, dass die Schauspielerin an Krebs litt. Laut dem Totenschein des Gerichtsmedizinischen Instituts des Los Angeles County, der dem ROLLING STONE vorliegt, war die unmittelbare Todesursache von O’Hara eine Lungenembolie, also ein Blutgerinnsel, das den Blutfluss zu einer Arterie in der Lunge blockiert. Als zugrunde liegende Ursache ist Darmkrebs vermerkt.

Tod durch Lungenembolie, Krebs als Grunderkrankung

Unklar ist, wie lange O’Hara gegen den Krebs gekämpft hatte. Nach ihrem Tod am 30. Januar im Alter von 71 Jahren erklärten ihre Vertreter lediglich, O’Hara sei „nach kurzer Krankheit“ gestorben, ohne nähere Angaben zu machen.

Dem Totenschein zufolge wurde O’Hara eingeäschert; ihre Asche ging an ihren Ehemann Robert „Bo“ Welch. Als Ort der letzten Ruhestätte ist das Ferienhaus des Paares in der Region Muskoka Lakes in Ontario, Kanada, angegeben.

Ein Leben für die Komödie

Catherine O’Hara gehörte zu den gefeiertsten Komödiantinnen ihrer Generation. Sie ging aus dem Toronto-Ableger von Second City hervor und erlangte erstmals größere Aufmerksamkeit durch die erfolgreiche Impro- und Sketchserie „SCTV“.

In der Folge hatte sie prägende Auftritte in zahlreichen Filmen, darunter die „Kevin – Allein zu Haus“-Reihe, „Beetlejuice“ und Martin Scorseses „After Hours“.

Christopher Guest und späte Erfolge

O’Hara war zudem ein festes Mitglied der Ensemblebesetzungen von Christopher Guest und wirkte in vielen seiner bekannten Komödien mit, darunter „Waiting for Guffman“, „Best in Show“, „A Mighty Wind“ und „For Your Consideration“.

In jüngerer Zeit erhielt O’Hara breite Anerkennung sowie mehrere Auszeichnungen für ihre Rolle als Moira Rose in der erfolgreichen Fernsehserie „Schitt’s Creek“. Noch im vergangenen Jahr wurde sie zusätzlich für ihre Arbeiten an „The Studio“ und „The Last of Us“ für den Emmy nominiert.

Würdigungen nach ihrem Tod

Nach ihrem Tod gingen zahlreiche Würdigungen von Kollegen, Weggefährten und Fans ein, darunter von Christopher Guest, Martin Scorsese, Eugene Levy, Dan Levy, Seth Rogen, Martin Short und Steve Martin.