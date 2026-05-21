Seth Meyers über das Ende der „Late Show“: „Eine sehr traurige Woche für das Fernsehen in Amerika“

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Seth Meyers hat auf das vorzeitige Ende der „Late Show“ reagiert und es als „sehr traurige Woche für das Fernsehen in Amerika“ bezeichnet. Im Gespräch mit „Deadline“ – kurz vor dem Finale von Stephen Colberts Late-Night-Show am Donnerstagabend – äußerte Meyers sich dazu, was das Ende der Sendung für die TV-Landschaft bedeutet.

„Ich bin am Boden“, sagte Meyers. „Es ist sehr traurig, einen Kollegen zu verlieren – und noch trauriger, einen Sendeplatz zu verlieren. Es wäre eine Sache, wenn Stephen ginge und ein jüngerer Mensch die Chance bekäme, einen dieser Jobs zu übernehmen, die – ich kann das aus eigener Erfahrung sagen – unglaublich aufregend sind. Deshalb denke ich ganz allgemein: Es ist eine sehr traurige Woche für das Fernsehen in Amerika.“

Anstatt Colbert zu ersetzen, stellt CBS die „Late Show“ komplett ein. Den ehemaligen Sendeplatz vermietet der Sender praktisch an „Comics Unleashed with Byron Allen“. Colbert selbst wendet sich neuen Projekten zu: Er wird am Drehbuch für den nächsten „Lord of the Rings“-Film mitschreiben, der den Titel „The Lord of the Rings: Shadow of the Past“ tragen soll.

Meyers über Colberts Zukunft

„Ich bin auch sehr zuversichtlich, dass Stephens nächstes Kapitel aufregend wird – für ihn und für uns alle“, fügte Meyers hinzu. „Ich glaube, er hat jahrelang geheimgehalten, was sein nächster Schritt sein würde, und ich freue mich sehr, dass es jetzt passieren wird.“

Meyers war kürzlich noch einmal zu Gast in der „Late Show“. Er, Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon und John Oliver stießen letzte Woche gemeinsam zu Colbert – ein Wiedersehen der „Strike Force Five“, jenem Podcast, den die fünf Late-Night-Hosts während des Autorenstreiks 2023 ins Leben gerufen hatten. Die Runde setzte sich ausführlich mit dem Zustand des Late-Night-Fernsehens auseinander.

Colbert bemerkte dabei: „Ihr habt alle vor mir angefangen. Jede eurer Shows lief schon, bevor diese hier startete. Und ihr werdet noch hier sein, wenn ich längst weg bin. Ihr seid wie die Zuckerhülle, ich bin die Nougatfüllung – und dann kam jemand und hat sie einfach rausgesaugt.“

Meyers‘ eigene Sorgen ums Late-Night-Geschäft

Bereits im vergangenen Jahr hatte Meyers eingeräumt, dass das Moderieren von „Late Night“ ein unsicheres Geschäft sei. In einem Auftritt beim Podcast „Armchair Expert“ gestand er, sich durchaus Gedanken über eine mögliche Absetzung gemacht zu haben. „Ich würde mir Sorgen um meine mentale Gesundheit machen“, sagte er. „Aber ich habe viel darüber nachgedacht, mein Skillset zu diversifizieren. Finanziell wäre ich sicher auch gut dagestanden, wenn ich einfach nur die Show gemacht hätte – die letzten elf Jahre lang. Aber dann dachte ich: Weißt du was? Ich glaube, es lohnt sich, eine Stand-up-Karriere aufzubauen und andere Dinge auszuprobieren.’“