Die Welt trauert um den Verlust der legendären Catherine O’Hara, die am Freitag im Alter von 71 Jahren starb – darunter auch Macaulay Culkin, der ihren Sohn Kevin McCallister in „Kevin – Allein zu Haus“ und „Kevin – Allein in New York“ spielte.

„Ich liebe dich“

„Mama“, schrieb Culkin auf Instagram und teilte ein Foto der beiden aus dem Weihnachtsklassiker von 1990. „Ich dachte, wir hätten Zeit. Ich wollte mehr. Und ich wollte neben dir auf einem Stuhl sitzen. Ich habe dich gehört. Aber ich hatte noch so viel mehr zu sagen.“

„Ich liebe dich“, fuhr er fort. „Ich sehe dich später.“

O’Hara starb in ihrem Haus in Los Angeles. Ein Sprecher bestätigte ihren Tod gegenüber ROLLING STONE und ergänzte, dass sie nach einer kurzen, nicht näher bezeichneten Krankheit verstorben sei. Auch Prominente von Pedro Pascal bis Lily Tomlin ehrten die kanadische Schauspielerin mit emotionalen Beiträgen im Netz.

Erinnerung an „Kevin – Allein zu Haus“

Im Jahr 2024 hielt O’Hara eine Rede bei der Zeremonie zur Enthüllung von Culkíns Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. Darin erinnerte sie sich daran, wie sie „Kevin – Allein zu Haus“ kurz nach dem Kinostart im Kino gesehen hatte. Zwei Jungen mussten auf die Toilette und hatten panische Angst, etwas zu verpassen. „Sie gerieten in Panik, weil sie etwas Großartiges verpassen könnten, drehten sich noch einmal zur Leinwand um, und einer von ihnen sagte: ‚Ist okay. Es ist nur die Mutter.‘“

So berührend würdigt Maucauley Culkin Catherine O’Hara

„‚Kevin – Allein zu Haus‘ war, ist und wird immer eine weltweit geliebte Sensation sein“, fügte sie hinzu, während Culkin neben ihr stand und weinte. „Der Grund, warum Familien auf der ganzen Welt kein Jahr vergehen lassen können, ohne ‚Kevin – Allein zu Haus‘ gemeinsam zu sehen und zu lieben, ist Macaulay Culkin.“