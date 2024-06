Jahrzehntelang war Sean „Diddy“ Combs der krasse und erfolgreichste Showman des HipHop. Jetzt behaupten Dutzende ehemaliger Freunde, Angestellter und Künstler, dass sich hinter der Fassade eine missbräuchliche, bedrohliche Figur verbirgt.

Als er die Bühne betrat, um den Preis für sein Lebenswerk entgegenzunehmen, war Sean „Diddy“ Combs überglücklich. „Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah!“, brüllte er und unterstrich seine Worte mit triumphalen Sprüngen. Das war im Juni 2022 bei den BET Awards, einem der wichtigsten Entertainment-Preise in den USA. Unter den Bewunderern, die ihn mit stehenden Ovationen bedachten, waren seine Mutter und seine Kinder, langjährige Freunde und Branchenkollegen wie Kanye West, Janelle Monáe, Babyface und Lil Wayne. Nach drei Jahrzehnten unermüdlicher Arbeit, in denen er sich vom hungrigen Teenager-Praktikanten zum A&R-Manager, Produzenten, Label-Impresario, angesehenen Modedesigner und bekannten Markennamen hochgearbeitet hatte, war Diddy scheinbar am Höhepunkt seiner Karriere angelangt.

Er schloss seine Augen und dankte Gott. Er ging auf die Knie und lobte seine Mutter. Er nannte eine lange Liste von Menschen, die ihn beraten und inspiriert hätten. „Alles, was ich tue, geschieht aus Liebe“, verkündete Combs zu Beginn seiner neunminütigen Rede. „Das ist es, wozu ich mich entwickelt habe, und das ist es, was ich im Moment tue.“

Doch dann schlug Combs einen düsteren Ton an. „Ich war ein paar Jahre lang an einem dunklen Ort“, sagte er. „Ich muss mich vor allem bei den Leuten bedanken, die wirklich für mich da waren.“ Er zählte Freunde und Berater auf. Dann, direkt in die Kamera blickend, fügte er hinzu: „Cassie, dafür, dass du mir in den dunklen Zeiten Halt gegeben hast. In Liebe.“ Er hob eine Hand, um ein „L“-Zeichen zu machen, und hielt seinen Blick mehrere Sekunden lang schweigend in die Kamera.

Combs und Casandra „Cassie“ Ventura, eine ehemalige Sängerin seines Plattenlabels Bad Boy, hatten sich vier Jahre zuvor getrennt. Aber seitdem postete er Fotos von ihr im Internet oder forderte sie auf, sich Michael Jacksons „The Lady in My Life“ anzuhören. Er gratulierte ihr öffentlich zu ihrer ersten Schwangerschaft mit ihrem Mann. Seine Kommentare bei der Preisverleihung waren Teil eines Verhaltensmusters, das Ventura schon seit Jahren quälte. Als sie vom Auftritt und der Rede ihres Ex erfuhr, sein Ventura verzweifelt gewesen, so heißt es. Aber sie war auch entschlossen.