Auf den Support des reichsten Menschen der Welt kann Donald J. Trump sich einfach verlassen. In der Podcast-Sendung von Joe Rogan kam Elon Musk zu Wort. Und der Multi-Milliardär unterstützte den republikanischen Präsidentschaftsbewerber, indem er … Jennifer Lopez hart anging.

Die Sängerin und Schauspielerin, auch „J.Lo“ genannt, trat für Kamala Harris im Wahlkampf auf. Sie hielt unterstützende Reden für die demokratische Vizepräsidentin, die in der Wahlnacht zum Mittwoch (05. auf 06. November 2024) hofft, zur kommenden US-Präsidentin gewählt zu werden.

„Wie viele Leute hat sie vor Diddy gewarnt? Oh, null, ok.“

Elon Musk fragte nun in der Sendung: Warum warnt sie vor eine Präsidentschaft Trumps – und warum warnte sie nicht vor Sean „Diddy“ Combs? Mit dem Rap-Mogul war „Jenny from the Block“ um die Jahrtausendwende für einige Jahre liiert. Und in diese Zeit (und danach) sollen etliche der Missbrauchsvorfälle gefallen sein, für die Diddy jetzt in New York, im „Höllenloch von Brooklyn“, in Untersuchungshaft sitzt. Im Mai 2025 soll der Prozess gegen ihn beginnen. Die Staatsanwaltschaft bereitet mehrere Klagen verschiedener vermeintlicher Opfer, darunter damals Minderjähriger, wegen Vergewaltigung, Missbrauch und Erpressung vor.

„J Lo war seine Freundin“, sagt Elon Musik. „Und es ist, als würde man jetzt entscheiden, dass sie geeignet sei vor Trump zu warnen. Wie viele Leute hat sie vor Diddy gewarnt? Oh, null, ok. Vielleicht sollten wir ihr nicht trauen.“

Joe Rogan schloss sich Musk prompt an, indem er den Angriff ausweitete und sagte: „Es ist seltsam, dass so viele, die Diddys Partys besucht haben, jetzt ausgesprochene Unterstützer von Harris sind.“

„Die Leute in der Musikindustrie mussten wissen, dass Diddy Kinder im Grunde genommen missbrauchte“

Wiederum eine Steilvorlage für Musk: „Die Leute in der Musikindustrie mussten wissen, dass Diddy Kinder im Grunde genommen missbrauchte“, raunte er verschwörerisch. „Und trotzdem haben sie ihm immer noch Kinder zugeführt. Wo bleibt da die Verantwortung? Sie mussten es wissen.“

Jennifer Lopez hat sich bis heute nicht zu den Vorwürfen gegen ihren Ex-Partner geäußert. Was wusste sie von den Dingen, die auf Diddys Partys passiert sein sollen? Bei einer jüngst statt gefundenen Autogrammstunde suchte J.Lo sofort das Weite, als sie auf Diddy angesprochen wurde …