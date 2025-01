Champions League: Linkin Park beim Finale Dahoam?

Beim Champions-League-Finale am 31. Mai 2025 könnte ein musikalisches Highlight für Furore sorgen: Linkin Park sollen Gerüchten zufolge in der Halbzeitshow auftreten. In München, Gastgeberstadt des Endspiels, sei die amerikanische Rockband bereits fest eingeplant. Das meldet die „Sun“.

Ein „Insider“: „ Lin kin Park haben den Vertrag unterschrieben und werden bei der Halbzeitshow der Champions League auftreten.“

Linkin Park mit ‚One Step Closer‘ und ‚Papercut‘

„Es ist ein wirklich aufregender Auftritt für sie und sie werden einige ihrer größten Hits wie ‚One Step Closer‘ und ‚Papercut‘ sowie neue Songs spielen.

Seit dem Tod von Chester Bennington im Jahr 2017 hat die Band eine neue Sängerin: Emily Armstrong, 38, übernahm im September 2024 die Rolle des Leadsängers. Dies markierte eine neue Ära für die Band, die letztes Jahr mit großem Erfolg ihr Comeback feierte – dem Album „From Zero“ und ausverkauften Konzerten.

Der Insider: „Die Show in der Champions League passt perfekt in die Pause ihrer aktuellen Welttournee, sodass die Band sich vor und nach dem Auftritt erholen kann.“

Namhafte Künstler im Champions-League-Finale:

Die Halbzeitshows vergangener CL-Finals waren bereits mit namhaften Künstlern besetzt: Lenny Kravitz, Camila Cabello, Imagine Dragons und Dua Lipa. Nun also Linkin Park? Tatsächlich würde ein Auftritt in der Allianz Arena gut in den Tourplan passen – in dem München bislang nicht vorgesehen war.

Mit dem Album „The Emptiness Machine“ erzielten Linkin Park im vergangenen Jahr einen Nummer-eins-Hit in Deutschland. Derzeit tourt die Band weltweit mit ihrem aktuellen Album „From Zero“ und wird ab Juni auch in Deutschland Halt machen. Stationen sind Hannover (16. Juni), Berlin (18. Juni), Düsseldorf (1. Juli) sowie Frankfurt (8. und 9. Juli). Ein Auftritt in München vor Beginn der Deutschland-Konzerte könnte also ideal in ihren Zeitplan passen.