Channing Tatum hat die Rechte am „Ghost – Nachricht von Sam“-Remake

Foto: Getty Images, Stuart C. Wilson/Archive Photos. All rights reserved.

Channing Tatum / Demi Moore und Patrick Swayze in der bekannten Filmszene

Schauspieler Channing Tatum hat sich die Rechte an dem 1990er Film „Ghost – Nachricht von Sam“ gesichert. Das erzählte der 42-jährige Schauspielerin während eines Interviews, das ihm beim Töpfern zeigt. Die prominentesten töpfernden Schauspieler sind Demi Moore und Patrick Swayze, in der legendär-romantischen Szene des Films „Ghost“ formen sie gemeinsam eine Vase – vielleicht erklärt Hobbytöpfern ja sein Interesse an der Romantic Comedy.

„Ghost“ in der Kritik:

Channing Tatum will Stereotype ändern

Tatum erzählt weiterhin im Gespräch mit „Vanity Fair“, dass seine Produktionsfirma versucht, ein Remake von „Ghost“ auf die Beine zu stellen. Und darin könnte er möglicherweise die Rolle von Patrick Swayze spielen.

Mehr über Channing Tatum

2022 spielte Channing Tatum in der Abenteuer-Komödie „The Lost City“ an der Seite von Sandra Bullock. Mit dem Film „Dog“ feierte Tatum außerdem kürzlich sein Regiedebüt:

2023 ist Tatum wieder als Stripper Mike Lane im Tanzfilm „Magic Mike“ zu sehen – der dritte und letzte Film der Reihe soll den Abschluss bilden.

Mehr über „Ghost – Nachricht von Sam“

Die US-amerikanische Fantasy-Thriller-Komödie stammt aus dem Jahr 1990. Der Regisseur war Jerry Zucker, das Drehbuch schrieb Bruce Joel Rubin. Die Hauptrollen sind neben Patrick Swayze und Demi Moore mit Whoopi Goldberg und Tony Goldwyn besetzt. Die Tragikomödie spielte damals rund 506 Millionen US-Dollar (fast 470 Millionen Euro) ein.