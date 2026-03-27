Die Chappell-Roan-Kontroverse um den Sicherheitsmann – erklärt

2024, mitten in ihrem explosiven Durchbruch, veröffentlichte Chappell Roan ein ausführliches Statement, in dem sie klare Grenzen für den Umgang mit ihrer neu gewonnenen Bekanntheit zog. Wenn sie auf der Bühne steht, auftritt, in Drag ist oder Pressearbeit macht, sei sie im Dienst. „Unter allen anderen Umständen bin ich nicht im Arbeitsmodus“, schrieb Roan. „Ich hab Feierabend.“

Die Botschaft richtete sich an übereifrige Fans und Zuschauer, die sich berechtigt fühlen, ihren Raum oder ihre Aufmerksamkeit zu beanspruchen. „Ich nehme den Erfolg des Projekts an, die Liebe, die ich spüre, und die Dankbarkeit, die ich empfinde“, fuhr sie fort. „Was ich nicht akzeptiere, sind creepy Menschen, Berührungen und Verfolgung.“ Noch im selben Jahr engagierte Roan Sicherheitspersonal wegen eines Stalkers – und selbst das fand sie, wie sie ROLLING STONE erzählte, „so lame“.

Seitdem wird Roan von Kritikern als abrasiver, schwieriger und verzogener Popstar gezeichnet. Mehrere Stars, darunter Noah Kahan und Doja Cat, stellten sich Anfang des Monats hinter sie, nachdem die Sängerin in Paris mit Paparazzi und Autogrammhändlern aneinandergeraten war. Kahan betonte, dass solche Begegnungen dazu beitragen, die Wahrnehmung eines Künstlers zu verzerren – „sodass man denkt, jemand ist unhöflich zu seinen Fans, obwohl man in Wirklichkeit nur manipuliert wird“. Und auch wenn das banal klingen mag: Genau deshalb eskalierte Roans jüngste Grenzziehungs-Affäre zu einer widersprüchlichen Abfolge aus Videos und Statements. Hier ist die ganze Geschichte.

Was geschah

Letzte Woche warf der brasilianische Fußballprofi Jorginho Roan vor, ihren Sicherheitsmann auf seine Frau Catherine Harding und seine elfjährige Stieftochter – deren Vater der Schauspieler Jude Law ist – losgeschickt zu haben, als die beiden beim Frühstück in einem Hotel in São Paulo saßen. Die Stieftochter sei an Roans Tisch vorbeigegangen, um sich zu vergewissern, ob sie es wirklich war, habe gelächelt und sei wieder zu ihrem Platz zurückgekehrt. „Sie hat nichts gesagt, nichts verlangt“, so Jorginho. Laut seinem Statement habe sich daraufhin „ein großer Sicherheitsmann“ auf „äußerst aggressive Weise“ dem Tisch genähert und seiner Frau mitgeteilt, sie solle ihre Tochter nicht „andere Menschen respektlos behandeln oder belästigen lassen“. Die Stieftochter sei in Tränen aufgelöst gewesen.

Chappell meldet sich zu Wort

Die Geschichte machte schnell die Runde. Einige Nutzer im Netz fühlten sich bestätigt und sahen den Vorfall als weiteren Beweis dafür, dass Roan dem Popstar-Dasein nicht gewachsen sei. Andere bestanden darauf, es müsse sich um ein Missverständnis handeln. Roan selbst wusste zunächst nicht, wovon überhaupt die Rede war. „Ich werde einfach meine Version der Geschichte erzählen, was heute mit einer Mutter und einem Kind passiert ist, die mit einem Sicherheitsmann zu tun hatten, der nicht zu meinem persönlichen Sicherheitsteam gehört“, sagte sie in einem Instagram-Video, das einen Tag nach Jorginhos Aussage veröffentlicht wurde. „Ich habe weder eine Frau noch ein Kind gesehen – niemand ist auf mich zugekommen, niemand hat mich gestört.“

Roan wehrte sich auch gegen den Teil des Statements, in dem sich der Fußballer direkt an sie wandte. „Ohne deine Fans wärst du nichts“, hatte er ihr ausgerichtet. „Und an die Fans: Sie verdient eure Zuneigung nicht.“ Roan stellte klar: „Ich hasse keine Menschen, die meine Musik mögen. Ich hasse keine Kinder.“ Außerdem entschuldigte sie sich bei dem Mädchen und seiner Mutter. Obwohl sie betonte, den betreffenden Sicherheitsmann nicht angewiesen zu haben, die beiden anzusprechen, tue es ihr leid, „dass jemand angenommen hat, dass du so etwas tun würdest“. Sie fügte hinzu: „Wenn du dich unwohl gefühlt hast, macht mich das wirklich traurig. Das hast du nicht verdient.“

Die Mutter ergreift das Wort

Die Entschuldigung löschte das Feuer nicht vollständig. Harding veröffentlichte wenige Stunden nach Roan ihr eigenes Statement. „Ich hatte nicht erwartet, dass das so eskaliert“, sagte sie. Sie nahm zur Kenntnis, dass die Sängerin klargestellt hatte, es sei nicht ihr persönlicher Sicherheitsmann gewesen, der ihren Tisch angesprochen habe – erklärte aber: „Hundertprozentig war dieser Sicherheitsmann kein Angestellter des Hotels … Ich weiß nicht, ob er zu ihrem persönlichen Team gehörte, aber er war bei ihr. Das ist alles, was ich weiß. Hat sie ihn geschickt? Auch das weiß ich nicht.“

Dennoch ließ Harding einen Teil der Verantwortung bei Roan. „Ich denke, dass man als Prominente eine Verantwortung dafür trägt, dass die Menschen, die für einen arbeiten und in deinem Namen handeln, das auch so tun“, sagte sie. „Würde er das tun, wenn er nicht ihre Autorität dazu hätte? Ich weiß es nicht. Wenn doch, dann ist das offensichtlich ein großes Problem, weil er sie dann so repräsentiert, wie sie nicht repräsentiert werden möchte.“ Harding ergänzte, dass der „einschüchternde“ Sicherheitsmann ihrer Meinung nach – egal ob Roan ihn geschickt hatte oder nicht – „eine Grenze überschritten“ habe.

Der Sicherheitsmann erklärt sich

Als letzter meldete sich, fast eine Woche später, der betreffende Sicherheitsmann selbst zu Wort. „Ich äußere mich normalerweise nicht zu Gerüchten im Netz, aber die derzeit kursierenden Anschuldigungen sind falsch und stellen eine Verleumdung dar“, erklärte Pascal Duvier in einem Statement. „Ich übernehme die volle Verantwortung für die Vorfälle am 21. März. Und ich war im Auftrag einer anderen Person im Hotel und gehörte nicht zum persönlichen Sicherheitsteam von Chappell Roan. Meine Handlungen erfolgten nicht im Auftrag von Chappell Roan, ihrem persönlichen Sicherheitsteam, ihrem Management oder anderen Personen.“

Duvier widersprach Hardings Darstellung und erklärte: „Mein einziger Kontakt mit der Mutter verlief ruhig und in guter Absicht, und ich bedauere, wie die Begegnung wahrgenommen wurde.“ Er habe auf der Grundlage von Informationen gehandelt, „die wir vom Hotel erhalten hatten, auf Ereignisse, die ich in den Tagen zuvor beobachtet hatte, und auf die insgesamt erhöhte Sicherheitslage an unserem Aufenthaltsort“ – alles ohne Bezug zu Roan.

Duvier war zuvor als Sicherheitsmann für Kim Kardashian tätig. 2018 wurden er und sein Sicherheitsunternehmen Protect Security in einer Klage über 6,1 Millionen Dollar genannt, die die Versicherungsgesellschaft des Reality-Stars eingereicht hatte. American International Group behauptete, Duvier und Protect Security hätten Kardashian „fahrlässig, nachlässig und/oder leichtfertig“ geschützt, als sie 2016 während der Paris Fashion Week im Hotel No Address mit vorgehaltener Waffe ausgeraubt wurde. Alle Parteien einigten sich 2020 auf einen Vergleich.