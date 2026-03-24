Neuer Song, Chappell Roan, Taylor-Swift-Enthüllungen: Die wichtigsten Momente aus dem „Hannah Montana“-Special

Vor zwanzig Jahren feierte „Hannah Montana“ auf dem Disney Channel Premiere und hinterließ einen bleibenden Abdruck in der Popkultur. Jetzt ist Miley Cyrus in die Disney-Studios zurückgekehrt, um das besondere Jubiläum der Show zu feiern, die sie von einem ganz normalen Mädchen aus Tennessee in einen weltweiten Rockstar verwandelte.

Für diesen besonderen Anlass färbte Cyrus ihr Haar blond und brachte zusammen mit Superfan Alex Cooper das „Hannah Montana 20th Anniversary Special“ für Disney+ zum Leben. Das einstündige Special zeigt Cyrus bei der Performance von Hannah-Montana-Songs, die sie seit mehr als einem Jahrzehnt nicht mehr live gespielt hat, dazu ein Interview zwischen der Sängerin und Cooper, Gastauftritte von Prominenten, ein originalgetreu nachgebautes Set und eine ordentliche Portion Nostalgie aus den späten Nullerjahren.

Das Ganze ist ein Fan-Event, das alle, die alle vier Staffeln der Show von 2006 bis 2012 brav mitverfolgt haben, zurück in unbeschwertere Zeiten katapultieren soll. „Hannah hat mir meinen Start gegeben, aber meine Fans haben mir dieses Leben geschenkt“, sagt Cyrus an einer Stelle. Die wichtigsten Momente im Überblick.

Miley performt einen neuen Song

Cyrus eröffnet das, was sie den „Hannahversary“ nannte, mit dem Meta-Titelsong der Serie „The Best of Both Worlds“ und stieg später in eine Mitsing-Version von „This Is the Life“ ein. Es ist etwas ganz Besonderes, eine erwachsene Cyrus im Hannah-Kostüm bei diesen alten Songs zu erleben – erst recht, wenn sie das cineastische „The Climb“ aus dem Ärmel zieht. Die Tränen brachte jedoch „Younger You“ zum Fließen, ein herzzerreißender neuer Song, den sie eigens für das Jubiläum geschrieben hat. „Hey you, it’s younger you / I’m just checking in to see if you still remember me… Somewhere along the way we lost touch / We used to be happy just because“ – ihre raue Stimme singt diese Zeilen über sanfte Akkorde und Harfentöne. Das melancholische Stück ist der perfekte Abschluss des Specials – und dürfte jeden Hannah-Montana-Fan in Tränen auflösen.

Chappell Roans Überraschungsauftritt

Im Trailer zum Special ist Cyrus in ihrer Garderobe, als sie „Absätze höre, die nicht meine sind“. Die Stilettos gehören Chappell Roan – und das Special markiert ihr erstes persönliches Treffen mit Cyrus. Aus dem berühmten Hannah-Montana-Kleiderschrank heraus schwärmt der Popstar von ihrem Vorbild: „Ich bin so dankbar, dass ich ein Teil davon sein darf. Ich bin mit „Hannah“ bei meinen Großeltern aufgewachsen, und das bedeutet mir so unglaublich viel“, sagt Roan. Sie nimmt sich auch die Zeit, Cyrus für ihren mutigen Weg zu danken, der Roans eigene kompromisslose Haltung geprägt hat. „Was ich auf der Bühne mache oder wie weit ich auf einem roten Teppich gehen kann und einfach ich sein darf… das ist möglich, weil du 2012, 2013 einen Großteil der Anfeindungen abbekommen hast. Ich muss mich damit nicht annähernd so auseinandersetzen, weil die Welt das alles an dir ausgelassen hat“, sagt Roan zu Cyrus.

Wer das nicht wusste: Roan ist seit Jahren ein lautstarker Megafan von Cyrus und „Hannah Montana“. Als die Sängerin und Schauspielerin als Disney Legend aufgenommen wurde, schwärmte der Popstar: „Ich will sein wie Hannah Montana.“ 2023 trat Roan bei einigen Live-Shows sogar als Hannah-Montana-Drag-Interpretation auf. Ihr kurzer, aber bedeutsamer Auftritt im Special war ein rundes, vollkreisiges Moment.

Selena Gomez kehrt ans Set zurück

Im Jahr 2007, nur wenige Monate bevor „Wizards of Waverly Place“ Selena Gomez zum Haushaltsname machte, spielte der junge Disney-Star eine wiederkehrende Rolle als Hannahs popstarhafte Rivalin, die schlagfertige Mikayla. Für das Special kehrte Gomez ans „Hannah Montana“-Set zurück, um sich mit Cyrus wiederzuvereinen – und mit Mikaylas ikonischem roten Fedora. Die beiden erinnerten sich an ihre frechen Sticheleien aus den zwei Episoden mit Mikayla, in denen sie sich Beleidigungen wie „Lippensynchronisiererin“ und „BH-Ausstopferin“ an den Kopf warfen. „Das ist ziemlich gemein! Ich glaube nicht, dass sie heute damit durchkämen“, ruft Gomez aus. „Wir können uns jetzt versöhnen“, antwortet Cyrus. In einer Zwischenszene umarmen sich die beiden Disney-Ikonen beim Verlassen des Sets.

Auch wenn Gomez und Cyrus über ihre geskripteten Sticheleien sprachen, ließ sich der Moment auch als letztes Wort zum angeblichen Zerwürfnis der beiden lesen, das kurz nach ihrer gemeinsamen Arbeit die Runde machte. Damals verliebten sich beide in denselben Jungen – Nick Jonas –, und der Rest ist Geschichte. Die beiden schienen sich online und in Songs gegenseitig zu sticheln, haben diesen Kleinkrieg aber längst hinter sich gelassen. Obwohl Gomez und Cyrus sich öffentlich unterstützt und sich sogar bei den Golden Globes 2026 wiedergesehen haben, ist es ein besonderes Vergnügen, die beiden dabei zu beobachten, wie sie das Kriegsbeil auf einem Disney-Set endgültig begraben.

Mileys Disney-Schwärme

Damit nicht genug: Cyrus‘ IDGAF-Energie kennt keine Grenzen, als sie enthüllt, welche Disney-Channel-Boys ihr junges Herz höherschlagen ließen. „Ich fand Mitchell Musso wirklich süß“, sagt sie über ihren „Hannah“-Kollegen, der in der Serie ihren besten Freund Oliver spielte. Sie bestätigt außerdem, was OceanUp damals gemunkelt hatte: Sie hat Dylan Sprouse gedatet. Und natürlich hatte Cyrus – wie jeder andere Teenager der damaligen Zeit – einen riesigen Schwarm auf Zac Efron.

Was fiktive Freunde angeht, stellte Cooper die wichtigste Frage: Für wen würde Miley sich heute entscheiden – Jake Ryan oder Jesse? „Jake“, flüsterte Cyrus mit einem verlegenen Grinsen. „Weißt du, er sagt da draußen immer wirklich nette Dinge über mich in der Presse und… von Jesse hab ich keinen Mucks gehört.“ Wie Leslie sagen würde: Oh, she’s just being Miley.

Der „High School Musical“-Cast als Coolste der Coolen

Wie Cooper anmerkt, war 2006 eine besondere Zeit für Disney: die historische Premiere von „High School Musical“, die Einführung von „Hannah Montana“ und Shows wie „That’s So Raven“ und „The Suite Life of Zack and Cody“ auf dem Höhepunkt ihrer Popularität. Obwohl Cyrus ein zentraler Teil dieser Ära war, war sie vom Starglanz des „High School Musical“-Casts, besonders der Hauptdarsteller, fasziniert. Sie verriet, dass eine ihrer liebsten Erinnerungen aus dieser Zeit war, als Efron und Vanessa Hudgens sie in einem „schwarzen Auto“ zu ihrem Pressetag in New York abholten. „Die mochten mich, weil ich für mein Alter reif war“, sagt sie mit einem wissenden Lächeln.

Taylor-Swift-Enthüllungen aus dem Kinofilm

Viele Fans wissen, dass Taylor Swift eine wichtige Rolle in „Hannah Montana: The Movie“ spielte: Nur wenige Monate bevor sie ihr Durchbruchsalbum „Fearless“ veröffentlichte, erklärte sie sich bereit, Disney einen Song für den Film zu geben, und bot sogar an, den kitschigen Walzer in einem Cameo-Auftritt zu performen. Anschließend schrieb die Singer-Songwriterin auch den ikonischen Abschlusssong des Films, „You’ll Always Find Your Way Back Home“. Doch Miley deutet an, dass hinter den Kulissen einiges brodelte. „Okay, also für diese Szene – holt schon mal den Teekocher“, sagt sie und lässt die Augen zur Seite schweifen. Leider lässt sie die Bombe dann aber doch nicht platzen. Stattdessen sagt Cyrus lediglich, dass der Film „jemanden suchte, der authentisch, ohne Seitenhieb, in einer Scheune auftreten würde“. Sie zollt Swift auch Respekt für den Abschlusssong und nennt ihn einen „Banger“.

Das wirft die Frage auf, ob die Gerüchte von 2009 über ein Zerwürfnis der beiden Country-Pop-Sängerinnen wegen des Schauspielers Lucas Till der Wahrheit entsprechen. Im Film spielte Till Mileys Liebesinteresse, und einen Monat später war er in Swifts Musikvideo zu „You Belong With Me“ zu sehen – was Fans zu der Annahme verleitete, das Video zeige ein angebliches Liebesdreieck zwischen den drei Teenagern. Doch es scheint, als müssten wir bis zum 50. Jubiläum von „Hannah Montana“ warten, bevor irgendetwas davon ans Licht kommt.

Ein Familienspektakel

Während die meisten Castmitglieder im Special nicht auftauchen, steht die Familie Cyrus im Mittelpunkt. Trish Cyrus, Mileys Mutter, Billy Ray Cyrus und sogar Mileys jüngere Schwester Noah haben alle einen Auftritt. „Wann immer ein kleines Mädchen in einer Szene gebraucht wurde, haben wir immer Noah geopfert“, sagt Miley in einem der letzten Momente.

Billy Ray Cyrus, Mileys leiblicher Vater, spielte in der Serie eine lose fiktionalisierte Version seiner selbst. Umso bewegender ist es, das berühmte Vater-Tochter-Duo in ihr fiktives Zuhause und ihre unverwechselbaren Eigenheiten zurückkehren zu sehen. Sie führen ihren berühmten Handschlag auf und lesen sogar eine Szene aus einer der letzten Episoden der Serie zusammen. „Es war eines der schönsten Dinge meines Lebens, Teil dieser Show zu sein“, sagt Billy Ray, bevor er und Miley Arm in Arm durch die Tür ihres Bildschirmzuhause schreiten.

Das Special betont außerdem Trishs Einfluss hinter den Kulissen von „Hannah Montana“ – von ihrem Können in der Kostümabteilung bis hin zu ihrem Marketinggeschick. Sie und Miley wandeln gemeinsam auf den Spuren der Vergangenheit, stöbern in ikonischen Outfits aus Hannahs Garderobe über die Jahre und blättern durch ein Fotoalbum, das der Show gewidmet ist. In einem der eindringlichsten Momente des gesamten Specials kommen Miley die Tränen, als sie ihrer Mutter sagt: „Ich habe es geliebt, Hannah zu sein. Ich habe es geliebt, Miley Cyrus zu sein. Aber worauf ich am stolzesten bin, ist der Mensch, der ich bin. Du hast mir wirklich beigebracht, ich selbst zu sein.“