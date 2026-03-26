Chappell-Roan-Hotelchaos: Sicherheitsmann bestreitet Stressbacken-Aktion

Der Sicherheitsmann, der offenbar im Mittelpunkt eines Vorfalls rund um Popstar Chappell Roan und die Stieftochter des Fußballers Jorginho steht, hat sich in den sozialen Medien zu Wort gemeldet und klargestellt, dass er nicht zu Roans Team gehörte und auf eigene Initiative handelte.

„Ich gehe normalerweise nicht auf Online-Gerüchte ein, aber die derzeit kursierenden Vorwürfe sind falsch und stellen eine Verleumdung dar“, begann Pascal Duvier seine Erklärung. „Ich übernehme die volle Verantwortung für die Vorgänge am 21. März. Ich war im Auftrag einer anderen Person im Hotel und gehörte nicht zum persönlichen Sicherheitsteam von Chappell Roan. Meine Handlungen erfolgten weder im Auftrag von Chappell Roan, ihres persönlichen Sicherheitsteams, ihres Managements noch irgendeiner anderen Person.“

Am vergangenen Samstag hatte Jorginho in einer Instagram-Story behauptet, Roan habe ihren Sicherheitsmann losgeschickt, um seine Frau und seine kleine Tochter zu rügen, nachdem die Tochter Roan beim Frühstück in ihrem gemeinsamen Hotel in São Paulo kurz angesprochen hatte. Jorginho nannte seinen Namen zwar nicht, doch „People“ berichtete, es handele sich um seine Stieftochter Ada Law, die Tochter von Schauspieler Jude Law und Catherine Harding – Judes Ex-Partnerin und Jorginhos heutige Ehefrau.

Roans Reaktion auf die Vorwürfe

Am darauffolgenden Morgen erklärte Roan in einem Post, der Sicherheitsmann sei kein Mitglied ihres persönlichen Teams. „Ich habe nicht einmal eine Frau und ein Kind gesehen – niemand ist auf mich zugekommen, niemand hat mich gestört“, schrieb Roan. „Ich glaube, diese Leute waren ebenfalls Hotelgäste. Ich habe diesen Sicherheitsmann nicht gebeten, auf die Mutter und das Kind zuzugehen. Sie sind nicht zu mir gekommen, sie haben nichts getan.“ Weiter fügte sie hinzu: „Ich entschuldige mich bei der Mutter und dem Kind dafür, dass jemand etwas angenommen hat – dass ihr etwas tun würdet – und wenn ihr euch unwohl gefühlt habt, macht mich das wirklich traurig. Das habt ihr nicht verdient.“

Noch am selben Tag veröffentlichte Harding ein längeres Instagram-Video als Reaktion und sagte, sie habe nicht gedacht, dass die Situation „so eskalieren würde“. Sie fuhr fort: „Hundert Prozent war dieser Sicherheitsmann kein Hotelangestellter … Ich weiß nicht, ob er ihr persönlicher Sicherheitsmann war, aber er war bei ihr. Das ist alles, was ich weiß.“

„Wenn sie ihn wirklich nicht geschickt hat, hat er eine Grenze überschritten, denn er wirkt ziemlich einschüchternd“, sagte Harding und behauptete, der Sicherheitsmann habe ihre Tochter als „schlecht erzogen“ bezeichnet.

Duviers eigene Stellungnahme

In seinem am Mittwoch veröffentlichten Post schrieb Duvier: „Ich habe eine Entscheidung getroffen, die auf Informationen des Hotels, auf Dingen, die ich in den Tagen zuvor beobachtet hatte, und auf der insgesamt erhöhten Sicherheitslage an unserem Aufenthaltsort basierte. Meine einzige Interaktion mit der Mutter verlief ruhig und war gut gemeint; das Ergebnis dieser Begegnung bedauere ich.“

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2018 wurden Duvier und sein Sicherheitsunternehmen Protect Security von der Versicherungsgesellschaft Kim Kardashians in einer Klage über 6,1 Millionen Dollar benannt – zwei Jahre nachdem Kardashian während der Paris Fashion Week im No Address Hotel mit vorgehaltener Waffe ausgeraubt worden war. American International Group behauptete, Duvier und Protect Security hätten ihren Schutz-, Sicherheits-, Überwachungs- und Kontrollpflichten gegenüber dem Reality-TV-Star „fahrlässig, nachlässig und/oder leichtfertig“ nicht nachgekommen. Alle Parteien einigten sich 2020 außergerichtlich.