Chappell Roan und Shaboozey gehören zur „Forbes Under 30 Class 2025“

Das US-Magazin „Forbes“ hat mit seiner Liste „Under 30 Class 2025“ vielversprechende Menschen unter 30 Jahren in den Kategorien „Hollywood & Unterhaltung“ sowie „Musik“ ausgezeichnet. Damit ehrt das Wirtschaftsmagazin jeweils 30 Menschen aus der Unterhaltungsindustrie, die bereits in jungen Jahren außergewöhnliche Erfolge verzeichnen konnten. Wenig überraschend überwiegen US-Amerikaner:innen auf der Liste.

In insgesamt 20 Bereichen wählte eine Expert:innengruppe aus Unternehmensgründer:innen, Sportgrößen, Musiker:innen und ehemaligen Politiker:innen die zu Prämierenden aus. Zu den weiteren Kategorien zählten beispielsweise Bildung, Wissenschaft, Finanzen soziale Medien und – neu hinzugefügt – KI.

Außergewöhnliche Twens aus der Unterhaltungsbranche

Auch auf der Liste: Chappell Roan. Der Popstar war spätestens seit dem 2023er Album „The Rise and Fall of a Midwest Princess“ und dem Hit „Hot to Go!“ in aller Munde. Auch der Sänger-Songwriter Shaboozey zählt zu den Preisträger:innen. Mit seiner Single „A Bar Song (Tipsy)“ stand er 16 Wochen lang auf Platz eins der „Billboard Hot 100“ und konnte laut „Forbes“ damit zehn Millionen US-Dollar einnehmen. Bemerkenswert ist ebenfalls die Aufnahme der 22 Jahre alten, südafrikanischen Sängerin Tyla, die mit ihrem gleichnamigen Debütalbum durchstarten konnte.

Bei den Schauspieler:innen konnte Kathryn Newton einen Platz in der Liste ergattern. Die 27-Jährige machte sich in den 2010er Jahren in der Fernsehserie „Big Little Lies“ einen Namen. Außerdem stand sie jüngst in mehreren Horrorkomödien wie „Lisa Frankenstein“ (2024) oder auch „Abigail“ (2024) vor der Kamera. Allein im Jahr 2024 soll sie schätzungsweise zwei Millionen US-Dollar mit ihren Rollen und Social-Media-Partnerschaften eingenommen haben. Ebenso erwähnenswert ist die Ergänzung der Liste mit dem australischen Jacob Elordi, dem Elvis-Darsteller in Sofia Coppolas „Priscilla“ (2023).

Hier kommt man zur vollständigen Liste der „Under 30 Class“.

Die Generation Z ist erfolgshungrig

Alexandra York, Redakteurin im Team von „Forbes 30 Under 30“ lobte die der Generation Z angehörenden Stars für ihren Erfolgssinn. „[Sie] ist eine der am schnellsten wachsenden Gruppen von Unternehmern und Kreativen, die die Art und Weise, wie die Welt Geschäfte führt, neu gestalten. Und unsere Klasse der 30 unter 30 von 2025 beweist, dass man seine Karrierereise nie zu früh beginnen kann“, sagte sie.

Zu den früheren Gewinner:innen zählten unter anderem Prominente wie Kendall Jenner, Matt Rife und Jenna Ortega.