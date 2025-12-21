Nicki Minaj schließt sich Erika Kirk bei Turning Point USA an

Nicki Minaj hatte am Sonntag in Phoenix einen Überraschungsauftritt bei Turning Point USA’s AmericaFest an der Seite von Erika Kirk, der Witwe des TPUSA-Gründers Charlie Kirk und Geschäftsführerin der Organisation. Das Duo betrat die Bühne zu Minajs Song „Super Bass“ und hielt dabei Händchen. Vor einer Frage-und-Antwort-Runde umarmten sie sich, in der Minaj Präsident Donald Trump und Vizepräsident J.D. Vance überschwänglich lobte. „Ich liebe beide“, sagte sie während des Gesprächs.

Überraschungsauftritt bei AmericaFest

Wie ein von Fox News verbreiteter Clip zeigte, begrüßte Kirk Minaj, die darauf antwortete: „Ich fühle mich geehrt, hier zu sein, danke für die Einladung.“ Die Fragerunde begann damit, dass Kirk Minaj bat, einige ihrer Tweets vorzulesen, in denen sie den demokratischen Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, kritisierte. Kirk bezeichnete Minajs Tweets als „großartig und so lustig“. In jüngster Zeit hat Minaj Newsom in den sozialen Medien angegriffen, während er eine Präsidentschaftskandidatur für 2028 in Erwägung zieht, und sie kritisierte ihn dafür, Unterstützung für transgender Kinder zu äußern.

In einem Tweet schrieb Minaj, Newsom werde sich in einem Rennen befinden, „das du nicht gewinnen wirst“, in einem anderen wetterte sie gegen seine Unterstützung für transgender Kinder. „Stell dir vor, der Typ kandidiert damit, trans Kinder sehen zu wollen“, las sie ihren Tweet vom 12. Dezember am Sonntag laut vor. „Haha. Nicht einmal ein trans ERWACHSENER würde damit antreten. Normale Erwachsene wachen auf und denken, sie wollen GESUNDE, SICHERE, GLÜCKLICHE Kinder sehen.“

Kritik an Gavin Newsom

Anfang Dezember trat Newsom in der Sendung „The Ezra Klein Show“ auf, wo er dem Moderator sagte, dass er die trans Community unterstützt, obwohl er angedeutet hatte, dass es unfair sei, wenn transgender Athleten im Frauensport antreten. „Ich möchte trans Kinder sehen“, sagte er laut USA Today. „Ich habe einen trans Paten. Es gibt keinen Gouverneur, der mehr pro-trans Gesetzgebung unterzeichnet hat als ich, und niemand war ein stärkerer Fürsprecher für die LGBTQ-[Community].“ Was seine Haltung zum Sport betrifft, argumentierte er: „Man muss die Realität derjenigen berücksichtigen, deren Rechte eingeschränkt werden, während wir die Rechte der trans Community voranbringen, was die Fairness des sportlichen Wettbewerbs betrifft. Das ist keine bigotte Position.“

Am Sonntag bei AmericaFest lud Kirk Minaj ein, zu sagen, was sie Newsom jetzt mitteilen würde. Sie bezeichnete ihn als „Newscum“, den abwertenden Begriff, den auch Trump für den Gouverneur verwendet, und Minaj sagte: „Wir haben kein Problem damit, den Abschaum aufzuräumen, wenn wir müssen, bitte sei vorsichtig — das würde ich Gavie poo sagen.“

Lob für Trump und Vance

Anschließend lobte sie Trump und Vance. „Ich habe größten Respekt und Bewunderung für unseren Präsidenten“, sagte sie. „Er hat, ich weiß nicht, ob er das überhaupt weiß, so vielen Menschen Hoffnung gegeben, dass es eine Chance gibt, die Bösen zu besiegen und zu gewinnen, und das mit erhobenem Kopf und intakter Integrität.“

Sie fügte hinzu, dass sie Trump und Vance als nahbar empfinde. „Ich kann mich mit ihnen identifizieren, wenn ich sie sprechen höre, ich weiß, dass sie einer von uns sind“, sagte sie. Außerdem erklärte sie: „Sie haben den Kontakt zur Welt nicht verloren. Sie sind noch mit der Welt verbunden. Und mit dem, was in der Welt passiert, mit den jüngeren und älteren Menschen, mit den reicheren Menschen und den nicht so reichen Menschen — sie haben die Fähigkeit, weiterhin eine Verbindung herzustellen, echt zu sein und uns stolz darauf zu machen, Amerikaner zu sein.“

Weitere Reaktionen und Hintergründe

Minajs offensichtliche Zuneigung zu Trump und seiner Regierung scheint auf Gegenseitigkeit zu beruhen. Anfang des Monats äußerte sich Vance zur Rap-Fehde zwischen Nicki Minaj und Cardi B, die seit Oktober weitgehend ruhte, und schrieb „Nicki>Cardi“ als Reaktion auf einen inzwischen gelöschten Post von Minaj, in dem es hieß: „Vance > Rants.“

Minaj hat außerdem Social-Media-Beiträge verbreitet, in denen Trump zusammen mit Elon Musk zu sehen ist, sowie ein Video, das Trumps Errungenschaften seit Beginn seiner zweiten Amtszeit hervorhebt. Zuletzt wurde berichtet, dass Minajs Auftritt im Hauptquartier der Vereinten Nationen, bei dem sie irreführende Extremismusvorwürfe gegen nigerianische Christen erhob, von Trumps Berater Alex Bruesewitz ermöglicht wurde.