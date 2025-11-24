Wird ER der Nachfolger von Charlie Kirk?

Republikaner haben viel Energie darauf verwendet, sicherzustellen, dass Charlie Kirk in Erinnerung bleibt.

Nachdem der konservative Influencer im September erschossen wurde, wurde seine Beerdigung live aus dem State Farm Stadium in Arizona übertragen. In roten Bundesstaaten im ganzen Land wehten die Flaggen auf Halbmast. Präsident Donald Trump erklärte den 14. Oktober 2025 – Kirks Geburtstag – zum offiziellen Nationalen Gedenktag. Fox News verlieh Kirks Frau Erika den ersten „Charlie Kirk Legacy Award“. Und online gab es einen nie abreißenden Strom von Posts, die Kirk als Märtyrer verehrten, der starb, um weiße christliche Werte zu verteidigen. Ganz zu schweigen von den Hunderten Menschen, die ihre Jobs verloren, nachdem der rechtsextreme Mob sie wegen kritischer Posts über Kirk doxxte.

So ist es bemerkenswert, dass Kirks Gesicht in den letzten Wochen überall im Netz auftauchte – nicht als respektvolle Tribute, sondern als geschmacklose Photoshop- und Deepfake-Montagen. Kirks Gesicht wurde japanischen Pornodarstellern, Na’vi aus Avatar, populären Memes wie dem viralen Bild von Elvis Presley, der von Außerirdischen operiert wird, und sogar dem FBI-Direktor Kash Patel aufgesetzt.

In normalen Zeiten – und in einer normalen konservativen Bewegung, falls Sie sich an so etwas noch erinnern – würden trashige Memes wohl nicht allzu viel bedeuten. Doch die amerikanische Rechte hat jahrelang X.com, die Seite, die früher Twitter hieß, zu ihrem wichtigsten sozialen Netzwerk gemacht. Was einst ein Knotenpunkt für Journalisten, Künstler, Prominente und anarchische Shitposter war, ist zur Frontlinie im Niedergang der Demokratie geworden. Wo der offizielle Account des Weißen Hauses fröhlich KI-generierte Bilder von gefesselten Migranten postet und der offizielle Account des Heimatschutzministeriums gefälschte Pokémon-Karten angeblicher Sexualstraftäter veröffentlicht, die von ICE verhaftet wurden. Und wie ihre gewaltige Troll-Armee predigt: Wer es nicht aushält, soll zu Bluesky gehen.

Eine zersplitterte Ökosphäre

Doch die Kirk-Memes könnten ein Hinweis darauf sein, dass sich etwas verschiebt. Innerhalb dieses Shitpostings, mitten im „lol, nichts hat Bedeutung“-Rutsch in Richtung Autoritarismus, kann man Anzeichen einer Spaltung erkennen. Egal wie sehr Republikaner mit einer dritten Trump-Amtszeit flirten – er wird bald 80, und die Bewegung wird bald einen neuen Personenkult benötigen, der sie zusammenhält. Kirk sollte in vielerlei Hinsicht genau diese Persönlichkeit sein: Ein Reality-TV-Präsident, ersetzt durch einen Influencer.

Und sich über ihn lustig zu machen – besonders nach seiner Ermordung – ist eine Linie, die selbst das Weiße Haus nicht überschreiten kann. Doch auf X und im gesamten Internet konkurriert eine Fraktion radikaler „Burn-it-all-down“-Extremisten darum, das Herz der Partei zu übernehmen. Und obwohl die Memes eher Symptom als Ursache sind, scheint Kirks Tod die Tür für einen bestimmten politischen Kommentator zu öffnen, der sich seinen Weg zurück in die Relevanz bahnt: den Holocaust-leugnenden, den weißen Nationalismus umarmenden und zunehmend populären Livestreamer Nick Fuentes.

Der größte Fehler, den Liberale im Umgang mit der modernen amerikanischen Rechten machen, besteht darin, anzunehmen, sie sei ein Monolith. Ein flüchtiger Blick auf X.com erweckt den Eindruck eines riesigen, dezentralen Netzwerks von Influencern, Trollen und tatsächlichen, von Trump ernannten Regierungsbeamten, die im Gleichschritt Feinde einschüchtern, Trending Topics fluten und einen ständigen Kulturkrieg führen – über Migranten, Cracker Barrel, Sydney Sweeneys Jeans und zufällige Frauen auf TikTok.

Fuentes füllt die Lücke

Doch aus der Nähe betrachtet besteht die Bewegung tatsächlich aus verschiedenen Fraktionen, die sowohl um Aufmerksamkeit als auch um ideologische Vorherrschaft konkurrieren. Diese Fraktionen zu kartieren, ist kompliziert, aber es gibt eine gewisse Hierarchie. Da sind die klassischen Trumpisten, die reaktionären Silicon-Valley-CEOs, die anarchischen weißen Nationalisten mit Anime-Profilbildern, die podcastenden Muskelmänner – und je weiter man nach unten geht, desto nischiger wird es.

Es ist ein fragiles Bündnis, sagt Melissa Ryan, Desinformationsforscherin und Autorin des Newsletters „Ctrl Alt-Right Delete“. „Trumps Superkraft war immer seine Fähigkeit, diese Koalition, die ständig mit sich selbst im Krieg liegt, zusammenzuhalten“, sagt Ryan gegenüber ROLLING STONE. Trump kann als Bastion des Freihandels für Silicon-Valley-Kapitalisten gelten, als Leuchtfeuer eines weißen christlichen Amerikas für heartland-Evangelikale und als faschistischer Demagoge für Blut-und-Boden-Nationalisten.

Ryan glaubt, dass die Kanonisierung Kirks als Schutzpatron von MAGA auf subtile, aber wichtige Weise nach hinten losgegangen sein könnte. „Es ist schwer zu glauben, dass das Weiße Haus irgendeine Grenze hat, die völlig inakzeptabel ist“, sagt Ryan. „Aber da so viele in der aktuellen Regierung Kirk persönlich nahestanden und sein Tod sie stark getroffen hat, scheint dies tatsächlich eine Linie zu sein, die sie nicht übertreten würden.“

Bislang hat keine prominente rechtsgerichtete Figur den riesigen Zustrom an Kirk-Memes kommentiert – bemerkenswert für eine Regierung, die so online ist wie die aktuelle und verzweifelt versucht, jeden neuen viralen Trend in Propaganda zu verwandeln. Doch das Internet dafür zu tadeln, dass es sich über Kirk lustig macht, würde dem Ganzen nur mehr Macht verleihen.

Memes als Frontlinie der Kulturkriege

Und nun ist es zu einem Spiel geworden, Trump-Anhänger genauso leicht zu triggern wie Liberale. Ein Spiel, das Fuentes und seine Anhänger nur zu gerne ausnutzen, indem sie sich unter alle anderen mischen, die die neuen Grenzen des guten Geschmacks austesten. Eine perfekte Möglichkeit, die MAGA-Bewegung alt, unzeitgemäß und – am schlimmsten – als Bewegung mit Standards darzustellen.

Zu Kirks Lebzeiten nutzte Fuentes ihn als Stellvertreter für das, was er als moderateren Teil der MAGA-Bewegung ansah. In den letzten Jahren schickte er seine Anhänger – die sich „Groypers“ nennen, benannt nach einem adipösen Pepe-the-Frog-Meme – zu Kirks Live-Events, um sie zu stören. Die Fans von Fuentes hassten Kirk so sehr, dass kurz nach Kirks Ermordung angenommen wurde, sein Killer sei selbst ein Groyper gewesen.

Der Präsident selbst hielt Fuentes auf Abstand, lehnte ihn jedoch nie vollständig ab. „Trump war immer vorsichtig, Fuentes oder seine Anhänger nicht völlig zu entfremden“, sagt Ryan. „Vom Weigern, Tucker Carlson dafür zu verurteilen, dass er ihn interviewt hat [vor ein paar Wochen], bis hin zum gemeinsamen Abendessen mit Fuentes vor drei Jahren.“

Doch wie die „Washington Post“ diesen Monat berichtete, ist Fuentes selbst unter den Konservativen im Weißen Haus weiterhin zutiefst verhasst – selbst wenn sein offener Antisemitismus, seine unverhohlene Israel-Abneigung, sein anti-kriegerischer Isolationismus und seine vollständige Hingabe an eskalierenden Meme-Krieg ihn für eine ganz bestimmte Art junger Konservativer attraktiv gemacht haben.

Das Ziel der Groypers

„Hardcore-Jugendliche auf der Rechten haben oft eine antagonistische Haltung gegenüber Mainstream-Republikanern“, sagt Jared Holt, leitender Forscher beim Extremismus-Watchdog Open Measures, gegenüber ROLLING STONE. „Sie mögen Trump unterstützen, aber in den letzten Jahren sind sie ziemlich verbittert und desillusioniert darüber geworden, dass er den rechten Fiebertraum liefert, von dem sie fantasieren.“

Was Fuentes betrifft, so bedeutet Fan-Sein – wie bei Trump – nicht, dass man alles glaubt oder auch nur aufmerksam verfolgt, was er sagt. Der konservative Autor Rod Dreher veröffentlichte kürzlich ein Stück über die große Groyper-Spaltung, die derzeit die MAGA-Koalition durchzieht, und schrieb, dass „30 bis 40 Prozent“ der jungen konservativen Mitarbeiter ihn mögen, aber seine Politik nicht blind übernehmen. „Nicht jeder D.C.-Zoomercon, der sich mit Fuentes identifiziert, stimmt mit allem überein, was er sagt oder wie er es sagt“, schrieb er. „Was sie am meisten mögen, ist seine Wut und seine Bereitschaft, Tabus zu verletzen. Ich fragte einen besonders scharfsinnigen Zoomer, was die Groypers eigentlich wollten (also ihre Forderungen). Er sagte: ‚Sie haben keine. Sie wollen einfach alles niederreißen.‘“

„Social Media belohnt Empörung und Tribalismus“

Und so, während die Charlie-Kirk-Memes, die gerade durchs Netz fliegen, vielleicht nicht direkt von Groypers stammen – Holt sagt, es wäre weit hergeholt, sie irgendeiner spezifischen politischen Untergruppe zuzuordnen –, spiegeln sie dennoch einen großen kulturellen Sieg für sie wider.

„Die Trump-Regierung hat sich extrem auf Social-Media-Stimmung als Barometer für die öffentliche Meinung verlassen“, sagt Holt. „Social Media belohnt Empörung und Tribalismus, und es ist naiv zu glauben, jemand könne das über längere Zeit steuern. Die Regierung hat die Kontrolle über das Gespräch verloren – selbst innerhalb der eigenen Basis –, und jeder Versuch, diese Kontrolle zurückzugewinnen, wird nach hinten losgehen.“

So sehr Fuentes über die Jahre ein Keilthema für die Trump-Regierung war, so sehr ist er auch die Figur, die der Lücke, die Kirk hinterlassen hat, am nächsten gekommen ist – und die Memes scheinen genau diese Geschichte zu erzählen.

E-Mail-Kette von 2018 zwischen Jeffrey Epstein und seinem Bruder Mark

Neben Kirk gab es diesen Monat ein noch deutlicheres Beispiel, wie Meme-Kriegsführung nach hinten losgehen kann: das Auftauchen von Memes, die Trump beim Oralverkehr mit dem ehemaligen Präsidenten Bill Clinton zeigen. Das Meme, das nach der Veröffentlichung der E-Mails das gesamte Internet flutete, basiert auf einer neu veröffentlichten E-Mail-Kette von 2018 zwischen Jeffrey Epstein und seinem Bruder Mark, in der behauptet wird, es gebe Bilder von Trump, der sexuelle Handlungen an jemandem vollzieht, den sie „Bubba“ nennen – ein Spitzname, der im Epstein-Umfeld oft für Clinton verwendet wurde.

Mark Epstein hat bestritten, dass „Bubba“ Clinton sei, und es ist unklar, wie ernst die ursprüngliche E-Mail gemeint war. Dennoch verbreiteten sich die Memes rasant und waren, wie die Kirk-Bilder, ein weiteres Stück Internetkultur, das die MAGA-Meme-Maschinerie weder übernehmen, noch umdeuten, noch subtil dogwhistlen konnte. Was erneut ein Problem ist, wenn man jahrelang versucht hat, den Konservatismus als das „neue Punkrock“ zu branden, wie es InfoWars-Mitwirkender Paul Joseph Watson formulierte.

„Ich glaube nicht, dass das echt ist. Es ist aber witzig.“

„Ich glaube, viele dieser Leute merken, dass Trump auf dem Weg nach draußen ist“, sagt der rechtsgerichtete Forscher und Journalist Mike Rothschild gegenüber ROLLING STONE. „Sie merken, dass die Uhr wirklich für Trump tickt, und irgendjemand muss die Führung der Bewegung übernehmen.“

Und der erste Schritt zur Übernahme der Bewegung passiert online – und zeigt sich am besten darin, welche Memes geteilt werden und welche nicht. Keiner der großen MAGA-Influencer hat das virale Gerücht über Trump und Bubba erwähnt. Aber Fuentes sprach es schnell in einem Livestream an, lachte darüber und sagte seinem Publikum: „Ich glaube nicht, dass das echt ist. Es ist aber witzig.“

Es ist ein starkes Signal an wütende junge Konservative, dass MAGA nun Standards und Loyalitäten hat – und Fuentes nicht. MAGA wirkt nicht mehr wie eine Außenseiterbewegung, wenn es jemanden gibt, der sich außerhalb davon positioniert. Rothschild erklärt, dass Fuentes früher selbst innerhalb der Rechten oft verspottet wurde, inzwischen jedoch viel populärer geworden ist, weil er einen Raum außerhalb von MAGA gefunden hat, von dem aus er sie leichter angreifen kann.

Dieses Rennen nach unten führt nur in eine Richtung

„Content bekommt nur Aufmerksamkeit, wenn er völlig überzogen und lächerlich verrückt ist“, sagt Rothschild. „Wir rasen also gewissermaßen alle darauf zu, diese Art von Derbheit für unsere eigenen politischen Ambitionen zu benutzen.“

Und der einzige Weg, dieses Rennen zu gewinnen, besteht darin, sich allem hinzugeben, was über die Bildschirme flackert – egal, wen es beleidigt. Selbst die eigenen Mitkonservativen. Und dieses Rennen nach unten führt nur in eine Richtung: zu einer Republikanischen Partei, die von einem Flügel verschluckt wird, der noch extremer, hasserfüllter und nihilistischer ist. Und die Frage, zumindest für normale Wähler, lautet, wie weit rechts die Republikaner gehen können, bevor der Durchschnittsbürger von ihnen abgestoßen wird – so wie von jedem anderen beleidigenden Meme im eigenen Feed.