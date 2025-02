„Chefsache ESC 2025“: Diese Kandidaten treten am Freitag an

Am Freitag (14. Februar 2025) startet um 20:15 Uhr auf RTL die erste Show des deutschen ESC-Vorentscheids „Chefsache ESC 2025“.

In dieser Sendung werden 12 der insgesamt 24 Teilnehmer auftreten. Die Musikerinnen, Musiker und Bands, die größtenteils in der breiten Öffentlichkeit noch unbekannt sind, werden entweder eigene Lieder oder Coverversionen präsentieren.

Eine vierköpfige Jury, bestehend aus Stefan Raab, Yvonne Catterfeld, Elton und dem Gastjuror Max Mutzke, wird entscheiden, welche Acts in das Halbfinale am 22. Februar einziehen dürfen. Die Show wird von Barbara Schöneberger moderiert.

„Chefsache ESC 2025“: Kandidaten der ersten Show am Freitag

Abor & Tynna aus Wien

Benjamin Braatz (24) aus Hagen

Cage (30) aus Köln

Chase (34) aus Hamburg

COSBY aus München

Enny-Mae x Paradigm aus Berlin

Equa Tu (28) aus Münster

FANNIE (42) aus Berlin

Feuerschwanz aus Nürnberg

Janine (25) aus Berlin

Jonathan Henrich (24) aus Köln

JULIKA (23) aus Düsseldorf

Zum Hintergrund: Aus insgesamt 3281 Bewerbungen haben Stefan Raab und sein Team 24 Musikerinnen/Musiker/Bands ausgesucht, die alle die Chance haben, beim diesjährigen ESC in der Schweiz aufzutreten. In der ersten und zweiten Show treten jeweils zwölf Acts an. Im Halbfinale treten dann die besten 14 gegeneinander an.

ESC-Vorentscheid: Wie läuft das Voting ab?

Im Finale am 1. März 2025 liegt die Entscheidung zu 100% beim Publikum. Die Zuschauer können per Televoting (Anrufe und SMS) abstimmen, wer Deutschland beim Eurovision Song Contest 2025 in Basel vertreten soll.

Dieses System stellt sicher, dass in den Vorrunden und im Halbfinale die Auswahl der Musikerinnen, Musiker und Bands tatsächlich „Chefsache“ ist, während im Finale die Zuschauer die volle Kontrolle über die endgültige Entscheidung haben.

Wann läuft „Chefsache ESC 2025″?