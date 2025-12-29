Chevy Chase: Nach Herzversagen acht Tage im Koma

Chevy Chase sowie Freunde und Familienmitglieder blickten auf die erschütternde Phase seines Lebens zurück, als er ein Herzversagen erlitt, das laut ihren Aussagen zu Gedächtnisverlust geführt hat.

Familie spricht über lebensbedrohliche Situation

Der Komiker, der 2021 nach einem Herzversagen ins Krankenhaus eingeliefert wurde, sprach in der kommenden CNN-Dokumentation „I’m Chevy Chase and You’re Not “über den medizinischen Vorfall und die Folgen.

„Na ja, ich meine, er ist über 80 und im Grunde von den Toten zurückgekommen“, erklärte seine Tochter Caley Chase in der Dokumentation, wie „People“ berichtet. „Er hatte Herzversagen … Es ist so schwer, darüber zu sprechen.“

Auch seine Ehefrau Jayni Chase, die seit 1982 mit Chevy Chase verheiratet ist, wirkte an der autorisierten Dokumentation mit. Sie schilderte, was zur Einlieferung ins Krankenhaus führte. „Etwas stimmte nicht, und er konnte mir nicht erklären, was nicht stimmte. Also sind wir in die Notaufnahme gegangen. Sein Herz blieb stehen“, sagte sie. „In den Jahren, in denen er trank, entwickelte er eine Kardiomyopathie – dabei wird der Herzmuskel schwächer und kann mit jedem Schlag nicht mehr so viel Blut pumpen.“

Acht Tage künstliches Koma

Chases Freund Peter Aaron sagte in der Dokumentation, dass die Ärzte während des Krankenhausaufenthalts „beschlossen haben, ihn vielleicht für acht Tage ins Koma zu versetzen“. Er fügte hinzu, dass er glaube, die „Gedächtnislücken des Schauspielers stammen von diesem Vorfall“.

Chase selbst sprach im Film über seinen Gedächtnisverlust sowie über die Prognose der Ärzte. „Laut den Ärzten wäre mein Gedächtnis danach ruiniert, und genau das ist hier passiert“, sagte Chase. Er berichtete, dass er Kartenspiele und Schach spiele, um seine kognitiven Fähigkeiten zu verbessern. „Mir geht es jetzt gut. Es ist nur so, dass es das Gedächtnis beeinträchtigt, und die Ärzte haben mir das gesagt, also muss man mich an Dinge erinnern.“

Zeit nach dem Krankenhausaufenthalt

Nachdem Chase 2021 aus dem Krankenhaus entlassen worden war, sagte er gegenüber „Page Six“, dass er wegen eines „Herzproblems“ hospitalisiert worden sei, nannte jedoch keine Details zu dem Vorfall und erwähnte auch nicht, dass er im Koma gelegen hatte.

„Das sind meine ersten Tage wieder zu Hause. Ich kann nur sagen, wie glücklich ich bin, jetzt wieder bei meiner Familie zu sein. Mir geht es gut“, sagte Chase damals. „Ich war fünf Wochen im Krankenhaus. Ein Herzproblem. Also bin ich im Moment zu Hause.“

Dokumentation beleuchtet auch Karriere

„I’m Chevy Chase and You’re Not“ geht zudem auf Vorfälle im Verlauf seiner Karriere ein, darunter Probleme aus seiner Zeit bei Community sowie bei Saturday Night Live. Die Dokumentation feiert am 1. Januar Premiere auf CNN.