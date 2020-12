Foto: Denver Post via Getty Images, Craig F. Walker. All rights reserved.

Man kennt das: Niemand weiß, was Silvester so läuft, keiner möchte sich festlegen, sicher ist nur, dass man sich dieses Jahr definitiv nicht wieder so eine mit Bedeutung aufgeladene Nummer aufdrücken lassen will. Kurz vor Jahresende indes nimmt die Nervosität zu, und wer als Erster zuckt, hat am Silvesterabend einen Sack voll Freunde im Haus, die alle ganz entspannt feiern wollen, aber gleich beim Hereinkommen verkünden, dass sie, falls hier nichts geht, jede Menge anderer Optionen haben.

Solch antriebschwache, aber sensationslüsterne Gesellen überrascht man am besten mit ein paar Drinks, die garantiert nicht auf jeder Party zu haben sind. Wir haben uns mexikanisch inspirieren lassen, einige exquisite Mezcal- und Gin-Cocktails und -Longdrinks zusammengestellt und ein chinesisch scharfes Süppchen for the road angerichtet, denn für manche beginnt die Silvesternacht ja erst am Neujahrsmorgen richtig …

Willkommensgruß: María Sangrienta de Oaxaca

2–3 große Jalapeños gut abwaschen, halbieren, im Backofen (200 Grad) so lange rösten, bis die Haut schwarz wird, abkühlen lassen, in den Mixer geben, pürieren

10 Frühstücksspeckstreifen knusprig braten, im Backofen (120 Grad) warm stellen

3 EL Salz und 1 EL Cayennepfeffer mischen, Martini- oder Longdrink-Gläser mit Limonenscheibe anfeuchten und Chilisalzrand herstellen

0,4 l Mezcal (wir empfehlen San Cosme, der ergibt eine fantastisch rauchige Note, zur Not geht aber auch brauner Tequila)

0,8 l Tomatensaft

0,2 l Limonensaft (von ca. 6 Stück)

Zum Püree in den Mixer geben, mit einigen Eiswürfeln aufmixen, eingießen und mit Speckstreifen garniert servieren.

Ergibt ca. 10 Drinks

Vorfreude: White Lady

0,6 l Gin (Bombay Sapphire kommt gut)

0,2 l Cointreau oder Grand Marnier

0,2 l Limonensaft

2 frische Eiweiße von glücklichen Hühnern

Mit reichlich Eis in den Mixer geben, aufmixen, bis eine fluffige Flüssigkeit entsteht, in Martini- oder Longdrink-Gläsern abgeseiht servieren.

Ergibt ca. 10 Drinks

Nach zwölf: Gin Tonic „Sir Douglas“

3–4 Jalapeño-Ringe, gut abgewaschen und entkernt

Wahlweise 6–8 Koriander- oder 4 Basilikumblätter

2–4 hauchdünne Scheiben Salatgurke

4–6 cl Gin (Hendrick’s oder Tanqueray)

0,25 l Tonic (Fever Tree, Thomas Henry, zur Not Schweppes)

Grünzeug in ein großes Rotweinglas geben, 3–4 maximal große Eiswürfel dazugeben, mit Gin und Tonic auffüllen.

Ergibt einen Drink

One for the Road

Nachdem die Glückwunsch- und Küsschenwoge abgeebbt ist, begibt der Gastgeber sich in die Küche, wärmt die Suppe auf und serviert sie in kleinen Schüsselchen als fit machenden Snack für die Tanzenden oder als Wegzehrung für die nach neuen Abenteuern Dürstenden.

Sauer-Scharf-Suppe „Dem Morgenrot entgegen“

12 getrocknete Mu-Err-Pilze (Morcheln)

1 rote Paprikaschote

200 g Bambusstreifen

250 g Schweinehack

150 g Tomatenmark

60 g Zucker

60 g Salz

300 g scharfe Chilipaste (zur Not Sambal Oelek)

300 ml Rotweinessig

30 g Kartoffelstärke

Pilze überbrühen, eine Stunde einweichen, dann abtropfen lassen, säubern, entstielen. Bambus und Paprika abspülen. Alles in kleine Würfel hacken, mit dem Hack, Tomatenmark, Sambal, Essig in einem Topf mischen und gut 2 Liter Wasser zugeben. Aufkochen und 30 Minuten sacht köcheln lassen.

Kartoffelstärke mit 0,3 l Wasser anrühren, die Suppe vom Feuer nehmen, Stärke langsam einrühren, noch mal aufkochen. Vom Feuer nehmen, Eier verquirlen, unter stetigem Rühren in die Suppe geben.

Inspirationsquellen: Roberto Ruiz, Martin Eccius (PuntoMX, Ma-drid), Herr Wu (Hot Spot, Berlin/ Tre Torri Verlag)