Chor weigert sich, weiter „Every Breath You Take“ zu singen

Der größte britische Chor, The Rock Choir mit 31.000 Mitgliedern, wird nie mehr „Every Breath You Take“ singen. Der Hit von The Police war viele Jahre lang fester Bestandteil des Chor-Repertoires. Doch schon seit längerer Zeit diskutieren die Sängerinnen und Sänger intensiv über die zentrale Aussage des Textes.

Grund dafür ist die Einschätzung, dass es in den Lyrics offenbar um eine missbräuchliche Beziehung geht, in der der Protagonist jemandem als Stalker nachzustellen scheint.

Vielen ist unwohl, „Every Breath You Take“ zu singen

In einem Brief an alle Chormitglieder erläuterte die Gründerin des Rock Choir, Caroline Redman Lusher, die Entscheidung, alle künftigen Aufführungen des Liedes zu streichen. Sie deutete dabei an, dass sie ihr Urteil fällte, nachdem einige Mitglieder davon berichteten, sich unwohl mit dem Inhalt des Police-Songs gefühlt zu haben.

In dem Rundschreiben heißt es konkret:

„Liebe Rockies, nach reiflicher Überlegung und Diskussion mit einigen Mitgliedern des Teams habe ich die schwierige Entscheidung getroffen, ‚Every Breath You Take‘ aus dem Repertoire zu nehmen. Ich habe bisher noch nie einen Song entfernt, aber aufgrund der Auswirkungen, die die Erzählung des Songs auf einige Rockies hat, und der Befürchtung, dass dieses herausfordernde Gefühl auch noch weitere Mitglieder beschäftigen könnte, glaube ich, dass es klüger wäre, in Zukunft darauf zu verzichten.“

Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei dem Rock Chor um eine echte britische Institution. Der Chor hat Gruppen in über 400 Gemeinden des Vereinigten Königreichs; Redman Lusher wurde erst vor wenigen Tagen von König Charles III. für ihre Verdienste um Musik und ihre Wohltätigkeitsarbeit ausgezeichnet.

Was bedeutet der Song?

Bleibt noch die Frage, ob die Aufregung wirklich gerechtfertigt ist. Sting, der den Song für The Police schrieb, hat schon mehrfach darauf hingewiesen, dass die Stalker-These lediglich eine Interpretation sei. Als in den 90er Jahren die Diskussion um den Inhalt des Stücks einmal mehr aufgekommen war, sagte der Sänger und Bassist der Band, dass er eher von einer politischen Machtinstanz wie Big Brother (siehe den Roman „1984“ von George Orwell, Anm. d. Red.) fantasierte denn von einem Stalker.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Fakt ist aber auch: Sting schrieb den Song 1982 nach der Scheidung von seiner ersten Frau, Frances Tomelty. Er selbst beschrieb damals den Text als Ausdruck von Besessenheit und Eifersucht. Der Sänger nannte den Song einmal „gruselig und böse“ und sagte, dass es ihm schwerfällt, wie viele ihn als Liebeslied missverstehen.

„Ich wachte mitten in der Nacht mit dieser Zeile in meinem Kopf auf, setzte mich ans Klavier und hatte es in einer halben Stunde geschrieben“, erklärte Sting und versuchte damit auch anzudeuten, dass die Intention hinter „Every Breath You Take“ unbewussten Impulsen entstammen könnte.

Sting und Sean „Diddy“ Combs

Dass überhaupt wieder über den Klassiker diskutiert wird, hat mit Sean „Diddy“ Combs zu tun. Sting sah sich im Herbst des vergangenen Jahres gezwungen, das Erbe des Songs nach den zahlreichen Anschuldigungen gegen den Rapper zu verteidigen – auch weil „Every Breath You Take“ erneut in die Charts kam. Grund dafür war, dass Combs den Song aus dem Jahr im Jahr 1997 für seinen Mega-Erfolg „I’ll Be Missing You“ gesampelt hatte.

Mehr zum Thema Exzentriker der Karibik: Als Sting und Shaggy Reggae spielten

Auf die Frage, ob er glaubt, dass das Vermächtnis des Songs durch die Tatsache, dass Combs nun wegen Sexhandel und Schutzgelderpressung angeklagt ist, beschmutzt wurde, stellte Sting klar: „Nein. Ich meine, ich weiß nicht, was [mit Diddy] los war. Aber für mich hat das überhaupt keinen Einfluss auf den Song. Es ist immer noch mein Song.“