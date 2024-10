Exzentriker der Karibik: Als Sting und Shaggy Reggae spielten

Ein ungewöhnliches Paar, wie aus einer Komödie im Londoner Westend: Hier der weiße Alleskönner, ein jovialer Weltstar und Weltbürger mit Hang zum Angebertum, internationale Vorwahl: 44. Dort der Dancehall-Showman aus Kingston mit 876-Vorwahl, der es vor zwei Jahrzehnten in jamaikanischem Überschwang zu zwei Schunkel-Welthits brachte. Noch heute werden „Boombastic“ oder „Oh Carolina“ oft auf Gartenpartys gespielt.

Diese zwei nicht mehr ganz taufrischen Typen ziehen also los, dem etwas eingerosteten Musikgenre Reggae Ehre zu erweisen. Kein Aufbruch in die Avantgarde, sondern eine handwerkliche Fingerübung. Dabei sind grundsolide Mitspieler, etwa Robbie Shakespeare von Sly & Robbie. Für Sting zudem ein Rückgriff auf den Beginn seiner Karriere, als er als Bassmann von The Police immer mal wieder den Offbeat-Riddim pflegte.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Eine Vorstellung von der relaxten Atmo bekommt man beim Anschauen des Videos zur Single „Don’t Make Me Wait“: Shaggy zieht durch Kingstons Gassen, Sting trinkt im Hintergrund friedlich ein Red Stripe aus der Büchse. Die Ureinwohner sind cool oder machen Faxen. Shaggys Böllerstimme toastet, Sting hält sein Tenororgan dagegen. Das alles auf Grundlage des Band-basierten Reggae-Sounds, wie man ihn aus den Siebzigern und Achtzigern kennt.

Sting und Shaggy rufen den Geist von Bob Marley

Über die Langstrecke geht es dann moderner und variantenreicher zu. Doch selbst in computerisierten Raggamuffin-Songs wie „44/876“ wird explizit der Geist von Bob Marley angerufen. Die Musikkultur Jamaikas als bunter Bilderbogen. Lovers Rock, Bluebeat, Ska: alles dabei. Aus dem Rahmen fällt der Breitwand-Ethnopop von „Dreaming In The U.S.A.“, Stings Abgesang auf Amerikas einstige Popträume. Shaggy steuert als zweite Stimme die jamaikanische Perspektive bei.

Mehr zum Thema Bob Marley: Leben und Tod der Reggae-Legende

Letztlich sind die zwölf Tracks Stings persönliche Rundreise durch eine geschätzte Subkultur. Er hört überall „Reggae music playin’ in the streets“. Eine naive Verehrung, die man ihm glauben mag. Sting hat ein weiteres Musical daraus gemacht.

Dieser Artikel aus dem ROLLING-STONE-Archiv ist die Originalrezension zur Sting/Shaggy-Platte „44/876“