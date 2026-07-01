Chris Brown muss Haushälterin 13 Millionen Dollar nach Hundeangriff zahlen

Chris Brown muss einer Haushälterin, die im Dezember 2020 auf seinem Grundstück von einem massiven Wachhund zerfleischt wurde, 13 Millionen Dollar Schadensersatz zahlen – so entschied eine kalifornische Jury am Dienstag. Billboard berichtete zuerst über das Urteil.

Die Haushälterin Maria Avila legte beim zweiwöchigen Prozess eine emotionale Aussage ab und brach auf dem Zeugenstand in Tränen aus, als sie den Angriff vom 12. Dezember 2020 auf Browns Anwesen im Tarzana-Viertel von Los Angeles schilderte. Der Überfall habe ihr schwere Verletzungen an Arm und Gesicht zugefügt, ausgedehnte Narben hinterlassen und ein posttraumatisches Belastungssyndrom ausgelöst, sagte sie.

„Ich werde nie mehr dieselbe sein“, erklärte sie den Geschworenen am 24. Juni im Gerichtssaal in Van Nuys, Kalifornien.

Quälende Genesung

Auf Spanisch und durch einen Dolmetscher schilderte Avila eine zermürbende Genesung. Chirurgen hätten Haut von ihrem Bauch entnommen, um sie auf den zerfetzten Arm zu transplantieren, was ihr extreme Schmerzen bereitet und es ihr unmöglich gemacht habe, sich in der Taille zu beugen. Die Wunden im Gesicht hätten Dutzende Nähte erfordert. Wegen der Pandemiebeschränkungen durfte ihre Familie sie während der fünf Krankenhaustage nicht besuchen – sie musste das alles allein durchstehen.

Als Mutter von drei Kindern berichtete Avila den Geschworenen, dass Nervenschäden und anhaltende Überempfindlichkeit auf ihrer linken Seite ihr das Schlafen und einfachste Alltagsverrichtungen noch immer schwer machten. Die Kraft im Arm reiche nicht mehr aus, um Böden zu schrubben oder einen Wischmopp auszuwringen. Zudem habe der Angriff ihr eine Angst vor allen Hunden eingeflößt. Diese Phobie kombiniert mit ihren körperlichen Einschränkungen habe ihre Karriere als Haushälterin faktisch beendet, da die meisten ihrer früheren Kunden Hunde besäßen.

Avilas Tochter Yoseline Espinoza sagte nach ihrer Mutter aus und erinnerte sich an den panischen Anruf, den sie von ihrer Tante Patricia Avila erhalten hatte, die ebenfalls an jenem Tag im Haus gearbeitet und eigene Klagen gegen Brown eingereicht hatte. „Sie rastete völlig aus und schrie mir zu: ‚Deine Mutter kann nicht atmen. Sie fällt mir immer wieder in Ohnmacht. Der Krankenwagen ist noch nicht da. Chris Brown hat das Weite gesucht’“, berichtete Espinoza. „Ich dachte nicht, dass sie es schaffen würde.“

Browns Aussage vor Gericht

Brown, 37, trat als erster Zeuge im Prozess auf. Er schilderte den Geschworenen, wie er den Hund Hades draußen knurren hörte, die Treppe hinuntereilte und Avila bewusstlos mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden vorfand. Er habe den Hund eingesperrt, seinen Sicherheitsmann um Hilfe gerufen und sich hinuntergebeugt, um sicherzugehen, dass Avila noch atmete. Er räumte ein, selbst nicht den Notruf gewählt zu haben – aus Angst, eine Aufzeichnung könnte an die Medien gelangen. Außerdem gab er an, Avila weder berührt, noch Wasser angeboten, noch ein Handtuch gebracht oder ihr anderweitig Beistand geleistet zu haben, abgesehen von der Aussage, Hilfe sei unterwegs.

Als er Avilas Verletzungen für die Jury beschrieb, tippte der Sänger auf seine Stirn und fuhr mit dem Finger die Nase entlang bis unter sein Auge. „Es war aufgeschnitten, regelrecht durchtrennt“, sagte er. „Ich weiß, das klingt drastisch, aber man konnte sehen, wie die Haut sich aufwarf. Man sah den Schnitt und das herausströmende Blut. … Es war sehr viel Blut.“

Brown erklärte, er habe sein Anwesen verlassen, bevor die Sanitäter eintrafen, weil er eine Berühmtheit sei. Sein Manager habe ihm das angeblich geraten. Er bestätigte außerdem, seine Sicherheitsleute nie angewiesen zu haben, das Überwachungsvideo vom Vorfall zu sichern.

Kritische Fragen der Anwältin

„Was wäre das Problem gewesen, wenn Sie geblieben wären und mit den Sanitätern gewartet hätten, während eine blutende Frau in Ihrer Einfahrt lag? Warum wäre das für Sie als Prominenten ein Problem gewesen?“, fragte Avilas Anwältin Nancy Doumanian ungläubig.

„Wegen meines Images und wie es immer ausgeschlachtet wird. Ich wollte keine irreführende Geschichte oder einen Zirkus um meinen Status. Das ist ziemlich heikel. Also wurde mir geraten, mich aus der Sache herauszuhalten“, antwortete er.

„Dachten Sie nicht, Ihr Ruf würde mehr leiden, wenn Sie einfach verschwinden?“ hakte Doumanian nach.

Avila schildert den Angriff

Brown bestritt, geflüchtet zu sein. Er sagte, er habe ein paar Stunden lang herumgefahren, an einer Tankstelle gehalten und sei erst zurückgekehrt, nachdem man ihm mitgeteilt habe, es sei sicher.

Avila sagte aus, sie habe nicht gewusst, dass der große Kaukasische Schäferhund – auch bekannt als Zentralasiatischer Ovtscharka – an jenem Tag auf dem Grundstück war. Sie habe nur Browns zwei andere Hunde gesehen, kleine Französische Bulldoggen, und bestritt Browns Behauptung, er habe sie gewarnt, nicht ohne Begleitung nach draußen zu gehen, weil sich ein dritter, nicht umgänglicher Hund auf dem Gelände befinde.

Mit leiser Stimme schilderte Avila, sie sei nach draußen gegangen, um einen Staubbeutel zu leeren, als der Angriff geschah. An die Attacke selbst und ihre unmittelbare Folgezeit könne sie sich nur in Fetzen erinnern. Beim Prozessauftakt habe sie den Saal verlassen müssen, als drastische Fotos ihrer Verletzungen gezeigt wurden – und sie habe diese bis heute nicht ansehen können. „Es ist sehr schwer für mich. Ich kann nicht“, sagte sie.

Narben vor den Geschworenen

Mit sichtlich zitternden Händen krempelte sie den linken Ärmel hoch und trat an den Geschworenenstand, den Blick zur Wand gewandt, während die Geschworenen die wulstige, narbige Haut auf ihrem Unterarm begutachteten. Dann nahm sie ihre Brille ab, strich ihre Ponyfransen zurück und enthüllte ein Muster aus Narben, das sich von unterhalb ihres linken Auges über die Stirn zog.

Vor dem Prozess hatte Brown in einem Gerichtsschriftsatz Fahrlässigkeit gemäß dem kalifornischen Hundebissgesetz eingestanden. Er bestritt jedoch weiterhin das Ausmaß von Avilas Verletzungen und machte ihr eine Mitschuld daran, allein nach draußen gegangen zu sein. Browns Anwalt räumte während der Geschworenenauswahl ein, dass Avila Anspruch auf einen gewissen Schadensersatz habe, betonte aber, es bestehe eine „unterschiedliche Auffassung“ über die Höhe.

Mehrere potenzielle Geschworene wurden früh im Auswahlverfahren entlassen, nachdem sie erklärt hatten, sie könnten nicht unparteiisch urteilen – wegen Browns Verurteilung wegen schwerer Körperverletzung aus dem Jahr 2009, bei der seine damalige Freundin Rihanna das Opfer war. Der Richter hatte zuvor entschieden, dass diese Vorgeschichte für den aktuellen Fall nicht relevant sei, doch die potenziellen Geschworenen brachten sie von sich aus zur Sprache.