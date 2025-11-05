Prince-Toningenieurin Susan Rogers: „Das war weise, taktisch klug – und für einen Rockstar einzigartig“

Beim Tourauftakt der „Radiohead Tour 2025“ in Madrid übernimmt Chris Vatalaro als zusätzlicher Live-Drummer eine Schlüsselrolle und ergänzt das rhythmische Fundament. Damit löst er den Portishead-Schlagzeuger Clive Deamer ab, der jahrelang als zusätzliches Bühnenmitglied den Radiohead-Drummer Phil Selway unterstützte.

Am 4. November 2025 kehrten Thom Yorke, Jonny Greenwood, Ed O’Brien, Colin Greenwood und Phil Selway endlich wieder gemeinsam auf die Bühne zurück.

In der Movistar Arena in Madrid spielte die Band das erste Konzert ihrer großen Europa-Tournee 2025, die insgesamt 20 Shows in fünf Städten umfasst – Madrid, Bologna, London, Kopenhagen und Berlin. Das Publikum in Madrid erlebte eine zweistündige Reise durch drei Jahrzehnte Bandgeschichte. Von den Hymnen der „OK Computer“-Ära über „Kid A“ bis zu „A Moon Shaped Pool“. Insgesamt spielten Radiohead 25 Songs, verteilt auf acht Studioalben. Sechs Songs von „Hail to the Thief“, 6 von „OK Computer“, 4 von „In Rainbows“, 4 von „Kid A“, 2 von „A Moon Shaped Pool“ sowie je 1 Song von „Amnesiac“, „The Bends“ und „The King of Limbs“.

Neuer Radiohead-Drummer: Wer ist Chris Vatalaro?

Chris Vatalaro ist ein US-amerikanischer Schlagzeuger, Multiinstrumentalist und Percussionist, der seinen Sitz inzwischen in London hat. Ursprünglich stammt er aus dem Bundesstaat New York und hat sich über Jahre ein Portfolio als Sideman und Studiomusiker aufgebaut.

Stil, Technik und Besonderheiten

Vatalaro kombiniert traditionelle Schlagzeugtechnik mit elektronischen Elementen, Effekten und einer breiten Palette an Perkussion-Instrumenten, von Timbales über Xylophon bis hin zu elektronischen Pads.

Ausbildung und musikalischer Hintergrund

Er war langjähriger Teil der afrobeat-orientierten Band Antibalas, und er kooperierte mit Künstlern wie Imogen Heap, Jessie Buckley, Beth Orton u.a. 2023 erschien das Live-Album „Live At Evolution Studios“ von Philip Selway mit dem Streichquartett Elysian Collective, bei dem Vatalaro sowohl Schlagzeug als auch Bass beisteuerte. So hat Selway seinen Kollegen von Radiohead auch Chris Vatalaro empfohlen.