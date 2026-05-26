Thom Yorke debütiert neuen Song „Space Walk“ und rechnet bei den Ivor Novello Awards mit der Musikindustrie ab

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Thom Yorke hat bei den Ivor Novello Awards am Donnerstag einen neuen Song namens „Space Walk“ uraufgeführt. Beim selben Abend wurde der Radiohead-Sänger mit der prestigeträchtigen Academy Fellowship ausgezeichnet.

Den Preis überreichte ihm Überraschungsgast Harry Styles, der dabei enthüllte, dass er seine Unschuld beim Hören von Radioheads „Talk Show Host“ verloren hatte – um dann nachzuschieben: „dem Intro von ‚Talk Show Host‘.“ „Thom Yorke hatte schon immer ein Händchen für Worte“, sagte Styles und bezeichnete Radiohead als seine „Lieblingsband“.

Yorke spielte anschließend seinen Solopiano-Track „Space Walk“ sowie eine akustische Version von Radioheads „Jigsaw Falling Into Place“.

Abrechnung mit der Industrie

In seiner Dankesrede (laut „NME“) ließ Yorke kein gutes Haar am gegenwärtigen Zustand der Musikindustrie und ihrer übermäßigen Abhängigkeit von Streaming-Diensten und Playlists.

„Der neuen Musik wird mit selbstgefälligen Playlists viel Lippenbekenntnis gezollt, ebenso der Idee einer vitalen Musikszene“, sagte Yorke. „Aber man weigert sich, der Mehrheit der Musikerinnen und Musiker auch nur den Hauch einer nachhaltigen Einnahmequelle zu bieten. Und sie führen weiter die miesen, verdammt undurchsichtigen Abrechnungstricks fort, die die Major-Labels schon in den Neunzigern betrieben haben.“

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Yorke fuhr fort: „Ich möchte der Industrie und den Streaming-Diensten daher kurz ins Gedächtnis rufen: Reißt euch zusammen. Woher wollt ihr eure nächsten saftigen Backkataloge nehmen, hm? Diese Industrie wird sterben – und die Idioten mit ihr –, wenn ihr nichts anderes tut, als die nächste Generation von Künstlerinnen und Künstlern und ihre Fans zu entwerten. Denkt dran: Ohne uns seid ihr nichts!“

Soloalbum in Sicht

Anfang des Jahres hatte Radioheads Ed O’Brien (versehentlich?) durchblicken lassen, dass Yorke 2026 nach drei Alben mit The Smile wohl ein Soloalbum veröffentlichen werde. Ob „Space Walk“ für dieses kommende Werk bestimmt ist – Yorkes erstes Solo-LP seit „Anima“ aus dem Jahr 2019 –, ist bislang unklar.