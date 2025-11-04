So kommt ihr an die WIRKLICH LETZTEN Radiohead-Tickets

Am Dienstagabend (04. November) starten Radiohead ihre Europa-Tour 2025 mit dem ersten Konzert in Madrid. Wie üblich bei großen Tourneen werden in den Stunden und Tagen vor jedem Auftritt noch einige „Post-Sale“-Tickets aus Produktionskontingenten freigegeben. Diese zusätzlichen Plätze sind für W.A.S.T.E.-Abonnenten über den offiziellen Kanal erhältlich – ohne Code und zum regulären Preis. Auch über autorisierte Resale-Plattformen können kurzfristig Tickets verfügbar werden.

Exklusive Updates und Merch zur Tour

ROLLING STONE wird am Dienstagabend über den Tourauftakt berichten: Fotos, Setlist, Videos – und alle Überraschungen. Neue Lieder werden Radiohead nicht performen, das gab Colin Greenwood schon bekannt. Dafür aber habe die Band 65 Songs, also einen riesigen Querschnitt aus allen neun Alben, geprobt. Jeden Abend eine andere Setlist – und dargeboten auf einer Rundbühne.

Parallel zum Tourstart hat die Band ihren beliebten Tourblog „Dead Air Space“ wieder online gestellt. Dort veröffentlicht Radiohead regelmäßig Eindrücke, Fotos und Setlists von unterwegs – ein Muss für Fans, die die Konzerte digital miterleben wollen.

Unabhängig davon, ob man ein Ticket hat oder nicht, können Fans ab sofort die komplette Europa-2025-Merchandise-Kollektion im offiziellen W.A.S.T.E.-Store erwerben. Für alle, die in Madrid sind, gibt es zusätzlich einen Merch-Shop direkt vor der Movistar Arena, der am Dienstag, Mittwoch, Freitag und Samstag ab 16 Uhr geöffnet ist. Der Zugang ist ohne Konzertticket möglich.

Sonderrabatt im Ashmolean Museum Oxford

Dazu bietet das Ashmolean Museum in Oxford allen W.A.S.T.E.-Mitgliedern 10 % Rabatt auf den Eintritt in die Ausstellung „This Is What You Get“, die bis zum 11. Januar 2026 läuft. Der Rabatt gilt bis 12. Dezember 2025 für bis zu acht Tickets und kann mit dem Code TIWYG25 online eingelöst werden. Besucherinnen und Besucher können so mehrfach vorbeischauen.