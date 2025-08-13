Chrissie Hynde im Duett mit Dave Gahan, Debbie Harry und mehr

Chrissie Hynde legt eine Pause bei den Pretenders ein, um gemeinsam mit einer beeindruckenden Reihe von Sängerinnen und Sängern – darunter Lucinda Williams, Dave Gahan, Brandon Flowers, Debbie Harry und Shirley Manson – ihr viertes Soloalbum „Duets Special“ aufzunehmen.

Veröffentlichung und Songauswahl

„Ich habe nie daran gedacht, ein Duett-Album zu machen“, sagt Hynde in einer Erklärung. „Die Idee kam 2023. Ich telefonierte mit Jörn, dem Ehemann von Rufus Wainwright. Wir empfahlen uns gerade gegenseitig Romane, und aus irgendeinem Grund sagte ich: ‘Hey, vielleicht sollten Rufus und ich etwas zusammen machen’, und kritzelte spontan zehn Songs auf. Jörn fragte Rufus, der sofort zusagte – so hat es angefangen. Ganz spontan, einfach nur aus Spaß.“

„Duets Special“ erscheint am 7. Oktober. Bereits jetzt ist „Always on My Mind“ mit Rufus Wainwright zu hören. Auf dem Album singt Hynde außerdem mit Cat Power („First of the Gang to Die“), Julian Lennon („It’s Only Love“), k.d. lang („Mr & Mrs. Jones“), Alan Sparhawk („Country Line“) und dem verstorbenen Mark Lanegan („Can’t Help Falling in Love“).

Nach einer kurzen Pause während der Pandemie kehrten die Pretenders 2023 mit dem Album „Relentless“ und einer Welttour zurück. Die Shows reichten von Festivalauftritten über Theater-Headliner bis hin zu Stadionkonzerten als Support für die Foo Fighters und Guns N’ Roses.

Letzte Shows und Klimakommentare

Das letzte reguläre Konzert fand am 24. Mai 2025 beim C6 Festival in São Paulo, Brasilien, statt. Einen Monat später schrieb Hynde an ihre Fans, dass Open-Air-Auftritte wegen der Rekordhitze oft extrem anstrengend seien. „Ich hoffe, ihr übersteht die Hitzewellen gut“, schrieb sie. „Ich erinnere mich an die letzten Jahre, als wir Guns N’ Roses und später die Foo Fighters in Stadien supporteten – um die Clubshows zu finanzieren, die ich lieber spiele. Es war so heiß, dass ich Eispackungen um die Taille schnallen musste. Da wurde mir klar: Open-Air-Events werden ein Ende haben. Es ist zu heiß.“

