Chrissie Hynde war 2024 total beglückt von Taylor Swift

In einem Jahr, das für Taylor Swift nur Lobeshymnen bereit hielt (na ja, nicht ganz), gibt es nun weiteren Rückhalt einer berühmten Kollegin. Chrissie Hynde hat verraten, dass sie in diesem Jahr sehr glücklich gewesen ist, die Sängerin in London im Wembley-Stadion live gesehen zu haben.

Die Frontfrau von The Pretenders teilte auf X eine ganze Liste ihrer Favoriten des Jahres, und eines davon war eben auch Swifts „Eras“-Tour-Abstecher auf die Insel im Sommer. Das Konzert sei „wunderschön und inspirierend“ gewesen, schrieb die 73-Jährige. Aber auch die ukrainische Rockband Okean Elzy, die sie im Forum in London sah, hätten sie sehr beeindruckt.

Viel Lob auch für eine emotionale Tribute-Show

Hynde erwähnte auch Mark Lanegans Londoner Tribute-Show Anfang des Monats, bei der sie zusammen mit Josh Homme von Queens Of The Stone Age, Josh Homme, Dave Gahan von Depeche Mode und Bobby Gillespie von Primal Scream auftrat. Der ehemalige Sänger der Screaming Trees, der auch Teil von QOTSA war, verstarb im Februar 2022 im Alter von 57 Jahren.

Aber nicht nur Musik begeisterte Hynde in diesem Jahr. Viel Freude bereitete ihr offenbar auch der Film „Konklave“ von „Im Westen nichts Neues“-Regisseur Edward Berger, der auch bei den Oscars eine Rolle spielen könnte. Sie schrieb: „Ich habe ihn schon dreimal im Kino gesehen. Ein großartiger Thriller. Definitiv ein Film für die große Leinwand. Atemberaubende Bilder und vieles mehr.“

Aber ein letztes Mal in diesem Jahr zurück zu Taylor Swift. Von dem Moment an, als ihre „Eras“-Tour Ticketmaster zusammenbrechen ließ, wusste die Welt, dass es das größte Konzertereignis des Jahres werden würde. Jetzt, fast zwei Jahre nach Beginn der Tour, ist sie zu Ende gegangen – mit historischen Einnahmen und als größtes Pop-Event dieser Art. ROLLING STONE hat deshalb die 40 besten Momente der historischen Konzert-Reise zusammengetragen.