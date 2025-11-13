Christin Nichols schluckt mit Gwen Dolyn „Bittere Pillen“

Christin Nichols zeigt uns, was es heißt, „Unsterblich“ zu sein

Am Freitag (14. November) erscheint mit „Bittere Pillen“ eine weitere Single von Christin Nichols. Die Sängerin hat ihn gemeinsam mit Gwen Dolyn aufgenommen. Schon ab Donnerstag (13. November) ist das Video zu dem Song zu sehen.

Das bittersüße Lied mit zackigem NDW-Toch ist eine Abrechnung mit der Selbstsabotage moderner Liebe und eine MeToo-Anklage aus Sicht der Täter, wie sie sich die Lust ihrer Opfer zurechtlegen. So heißt es im Song: „Ich wär so gern verliebt in dich // Mach mich high sonst klappt es nicht // Gib mir süßen Wein und bittere Pillen.“

Christin Nichols ist bekannt als Schauspielerin, Synchronsprecherin, Komponistin und Sängerin. Die Deutsch-Britin veröffentlicht am 06. März 2026 ihr drittes, selbstbetiteltes Album als Solosängerin. Zuletzt erschien auch als Vorbote die Single „Cheerleader“.

Seit Herbst 2024 haben Christin Nichols und Stefan Ernst von Isolation Berlin an den neuen Songs gearbeitet. Die Musikerin sagt über das neue Material: „Dieses Album, das bin genau ich an diesem Punkt meines Lebens.“

Nach der Auflösung ihrer Electropunk-Band Prada Meinhoff ist als Solo-Sängerin unterwegs. 2022 erschien ihr Debütalbum „I’m Fine“, zwei Jahre später „Rette sich, wer kann“ (2024). Die Musikerin verbindet Einflüsse aus Post-Punk und Wave mit düsterem, weitläufigem Pop und intimen, chansonartigen Momenten.

Christin Nichols Tour 2026: Tickets und Termine

Ab April 2026 wird Christin Nichols auch Konzerte gehen. Im Rahmen ihrer „Heute ist mal wirklich alles gut“-Tour spielt sie zehn Gigs in Deutschland, das Abschlusskonzert wird im Berliner Lido stattfinden. Tickets sind bereits erhältlich.