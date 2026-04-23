Duran Duran und Nile Rodgers feiern eine Disco-Party auf der neuen Single „Free To Love“

Duran Duran haben am Donnerstag ihre erste neue Musik des Jahres 2026 veröffentlicht: „Free To Love“, eine neue Single mit ihrem langjährigen Mitstreiter Nile Rodgers.

„Jedes Mal, wenn wir mit Nile einstöpseln und spielen, könnte die Energie, die er erzeugt, eine ganze Stadt mit Strom versorgen. Wir teilen die gemeinsame Überzeugung, dass Musik eine Kraft zum Guten ist und positive Energie in die Welt bringt“, erklärte Keyboarder Nick Rhodes in einem Statement. Der Musiker bezeichnete den neuen Track als den „Aufruf der Band an alle da draußen, die wollen, dass Frieden, Hoffnung und Verständnis siegen“ – und als „Anthem für die Freiheit“.

„Free To Love“ ist die jüngste in einer langen Reihe gemeinsamer Arbeiten mit Rodgers, die einst mit einem Remix von Duran Durans Track „The Reflex“ aus dem Jahr 1984 begannen – dem ersten Song der Band, der die Spitze der Billboard Hot 100 erklomm.

Rodgers über Liebe und Chaos

Rodgers schloss sich Rhodes‘ Worten an: „Meine Liebe zu Duran Duran und das, worum es bei unserer gemeinsamen Musik schon immer ging, ist die Liebe, die wir für die tiefsten Bedeutungen unserer Songs teilen.“ Er fügte hinzu: „Was auch immer draußen für ein Chaos herrscht – im Studio sind wir frei zu lieben, was uns Frieden gibt.“

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Der Song erschien zusammen mit einem Musikvideo unter der Regie von Jonas Åkerlund, in dem die britische Moderatorin und Persönlichkeit Clara Amfo mitspielt. Darin präsentiert die Band den nostalgiebeschwingten Track inmitten einer glitzernden Disco-Party. Vergangenen Monat kündigten Duran Duran an, am 5. Juli zum zweiten Mal den BST Hyde Park in London als Headliner zu bespielen – mit Scissor Sisters als Special Guests. Die Band hatte das Festival bereits 2022 angeführt und war letzten Sommer als Überraschungsgäste bei Sabrina Carpenters zweiter Nacht beim BST aufgetreten, um gemeinsam „Hungry Like the Wolf“ zu performen.

Die Rock-and-Roll-Hall-of-Fame-Mitglieder stehen außerdem als Headliner beim Beachlife Festival in Kalifornien auf dem Programm, gefolgt von einer mehrtägigen Las-Vegas-Residency im Fontainebleau und einer anschließenden monatelangen Europatournee.