Rothaarige Männer haben mehr Sex, seit Ed Sheeran die Charts stürmt

Rothaarige hatten es noch nie leicht. Das liegt schon daran, dass sie nur zwei Prozent der Menschheit stellen und schon deswegen eine Seltenheit sind. Zudem wurden sie jahrhundertelang mit allerlei Mythen belegt. Frauen wurden wegen ihrer roten Haare einst für Hexen gehalten, allerdings auch für besonders attraktiv. Letzteres konnte bisher von männlichen Rotschöpfen nicht in Anspruch genommen werden. Häufig äußerten Frauen in der Vergangenheit in Umfragen, dass sie rote Haare als Abtörner empfänden.

Das hat sich anscheinend kräftig geändert – und zwar wegen Ed Sheeran. Der rothaarige Popsänger verkauft Millionen von Platten und gibt sich kaum Mühe, als eine Art Sexsymbol zu erscheinen. Aber anscheinend findet die Damenwelt genau das attraktiv. Wie eine von Casumo in Auftrag gegebene britische Studie nachweist, erhält einer von fünf befragten Rothaarigen im Alter von 25 bis 34 Jahren mehr Aufmerksamkeit vom weiblichen Geschlecht, als es früher noch der Fall war.

Witze sind weniger geworden

Außerdem berichteten die Befragten, dass inzwischen weniger Witze über ihre Haarfarbe gemacht würden. Das Phänomen lässt sich nach Angaben eines Sprechers von Casumo vor allem auf den lang anhaltenden Charterfolg von Ed Sheeran zurückführen. Jede dritte befragte Frau gab an, dass ihre Präferenz für die rote Haarfarbe mit dem Musiker zusammenhängen würde.

Aber es gilt nicht nur für den Sänger und die Männerwelt. Andersherum sorgen nämlich auch Stars wie Isla Fisher („Nocturnal Animals“) und Emma Watson, dass rote Haare wieder als sexy gelten.

„Ed Sheeran hat bewiesen, dass seine Erscheinung absolut keine Bedeutung für seine Begabung hatte“, so der Casumo-Sprecher. Rothaarige würden insgesamt auch als intelligenter wahrgenommen als der Durchschnitt. Befragt wurden für die Studie 1.000 Frauen und 175 Feuerschöpfe.