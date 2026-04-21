Christina Applegate gibt Update zum Kampf gegen MS

Christina Applegate hat sich zu Wort gemeldet, nachdem Berichte über einen Krankenhausaufenthalt im Zusammenhang mit ihrer anhaltenden Erkrankung an Multipler Sklerose (MS) die Runde gemacht hatten.

„Danke für die überwältigende Welle der Liebe und der guten Wünsche“, schrieb die Schauspielerin am Montag unter ihren Instagram-Post. „Gesundheitliche Probleme gehören für mich zum Alltag, aber ich bin eine starke Frau und werde jeden Tag stärker und besser. Ich nehme mir einen Moment, um mich auf meine Gesundheit zu konzentrieren, aber ich melde mich bald mit mehr zurück.“ Der Post zeigt ein Foto ihrer Memoiren „You With the Sad Eyes“ sowie einer Tasse mit der Aufschrift „Kissy Kissy“.

Applegates Gesundheitsupdate folgte auf einen Bericht von TMZ, wonach die Schauspielerin am 16. April in Los Angeles ins Krankenhaus eingeliefert worden sein soll. Applegates Sprecherin wollte gegenüber ROLLING STONE damals weder bestätigen noch dementieren, ob die Schauspielerin medizinische Behandlung in Anspruch nehme, erklärte aber: „Sie hat eine lange Geschichte komplizierter medizinischer Erkrankungen, über die sie erfrischend offen gesprochen hat – wie ihre Memoiren und ihr Podcast belegen.“

Applegate über MS und ihren Podcast

In einem aktuellen ROLLING-STONE-Interview zu ihren Memoiren sprach Applegate auch über ihren Podcast „MeSsy, With Jamie-Lynn Sigler“ und NextInMS.com, eine MS-Unterstützungsinitiative.

„Im Grunde werden wir einfach eine Jammerparty über MS veranstalten. Ich sage den Leuten immer, dass ich nicht in Blumen spreche – und ich glaube, das ist wirklich wichtig“, sagte Applegate. „Wegen des Podcasts haben wir gemerkt, dass viele Leute sagen: ‚Danke, dass ihr so roh und seltsam und kaputt seid.‘ Und genau das ist die Plattform. Wir, die MS haben, werden nie wirklich verstanden werden. Wir wollen nur gehört werden. Lasst uns klagen. Lasst mich einfach wütend darüber sein.“