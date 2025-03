Christina Applegate: In 3 Jahren wegen Multipler Sklerose mehr als 30 Mal im Krankenhaus

The Jesus and Mary Chain: Die Fucked-Up-Fans der Eagles

Seit bei ihr 2021 Multiple Sklerose diagnostiziert wurde, spricht Christina Applegate offen über ihr Leben mit dieser chronischen Erkrankung. In einer kürzlich ausgestrahlten Folge ihres Podcasts MeSsy , den sie gemeinsam mit Jamie-Lynn Sigler moderiert, gab die Schauspielerin bekannt, dass sie in den letzten drei Jahren mehr als 30 Mal im Krankenhaus war.

„Sie haben jeden mir bekannten Test an mir durchgeführt. Und meinen Körper mit so viel Strahlung belastet, von CT-Scans bis hin zu allem anderen“, sagt Christina Applegate. Der Grund für die Krankenhausbesuche, erklärte sie, reiche von Erbrechen über Durchfall bis hin zu Schmerzen. Vor kurzem begann sie, nach möglichen Erklärungen für die ‚unvorstellbare‘ Häufigkeit dieser Ereignisse zu suchen.

„Buchstäblich erst im letzten Monat habe ich es herausgefunden“, sagte Applegate. „Vielleicht ist es nicht das, was passiert. Aber ich sage es Ihnen trotzdem. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt über Motilitätsprobleme, okay. Denn eines der Dinge bei MS ist, dass sie unsere Organe verlangsamt. Nicht vollständig. Aber die Funktion Ihrer Organe wird verlangsamt. Ich habe festgestellt, dass – und ich will ganz ehrlich sein – wenn ich kacken muss, ich kotze. Und wenn ich kotze, habe ich Schmerzen und dann passieren all diese Dinge.“

„Am Donnerstag habe ich meine Darmspiegelung“

Ihr Anliegen ist es nicht, jemanden zu einer Selbstdiagnose zu verleiten. Sondern Zuhörer, die erfahren haben, wie es ist, mit Multipler Sklerose zu leben, zu ermutigen, für sich selbst einzustehen.

Die National Multiple Sclerosis Society schätzt, dass fast eine Million Menschen in den USA mit MS leben, wie aus einer Studie der Organisation aus dem Jahr 2019 hervorgeht.

„Am Donnerstag habe ich meine Darmspiegelung und werde mit den großen Jungs ein Gespräch führen. „Ich weiß, dass ihr sagt, dass ich verrückt bin und ohne Grund hierher komme. Aber jetzt sehe ich ein Muster“, sagte Applegate weiter. „Meine Neurologin, Gott segne sie, sagt, dass das nichts mit MS zu tun hat. Es tut mir leid. Aber es muss hier einen Zusammenhang geben, und ich bin kein Arzt. Ich gebe keinen medizinischen Rat. Ich sage nur, denkt mal darüber nach, okay? Denn ich bin genau in der gleichen Situation. Und es ist verdammt beschissen und beängstigend.“

Letztes Jahr beschrieb Applegate in einer Folge des Podcasts die oft unerträglichen Schmerzen, die sie aufgrund der chronischen Autoimmunerkrankung erleidet. „Ich liege im Bett und schreie. Wegen der stechenden Schmerzen, dem Schmerz, dem Quetschen“, sagte sie damals.

„Manchmal kann ich nicht einmal mein Handy in die Hand nehmen. Weil es jetzt in meine Hände gewandert ist, also versuche ich, mein Handy oder meine Fernbedienung zu nehmen, um den Fernseher einzuschalten. Oder manchmal kann ich sie nicht einmal halten. Ich kann jetzt keine Flaschen öffnen.“