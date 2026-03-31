Christopher North, Ambrosias leidenschaftlicher Organist, mit 75 gestorben

Christopher North, Gründungs-Keyboarder der Prog- und Softrock-Band Ambrosia, ist tot. Er wurde 75 Jahre alt.

Ambrosia bestätigte Norths Tod in einer auf Facebook veröffentlichten Stellungnahme. Eine genaue Todesursache wurde nicht genannt, doch North hatte in den vergangenen Jahren mit einer Reihe von Erkrankungen und Verletzungen zu kämpfen. Die Band würdigte seinen „mutigen und erfolgreichen Kampf gegen den Kehlkopfkrebs“, mit dem er 2024 diagnostiziert worden war und den er im vergangenen Jahr überwand. Doch im Oktober 2025 wurde North von einem rasenden Auto erfasst und erkrankte anschließend an einer Lungenentzündung.

In Ambrosias Erklärung als „Hammond-B3-König“ gefeiert, bescheinigte ihm die Band, eine „klangliche Architektur“ geschaffen zu haben, die „eine Generation von Progressive- und Softrock geprägt“ habe. Norths Orgel war ein unverzichtbarer Bestandteil von Ambrosias Sound – mal als atmosphärisches Fundament, mal als elegantes Soloinstrument auf Hits wie „Biggest Part of Me“ und „You’re the Only Woman (You & I)“.

„Keyboard-Zauberer“ und Gründungsmitglied

„Als Gründungsmitglied seit 1970 war er ein Keyboard-Zauberer, der jeder Performance eine unvergleichliche Intensität und emotionale Tiefe verlieh“, schrieb Ambrosia und fügte hinzu: „Christopher Norths Werk füllte nicht einfach nur die Ätherwellen; es schuf ‚akustische Landschaften‘, die Virtuosität mit eingängigen, radiofreundlichen Hooks in Einklang brachten. Wir feiern einen wahren Handwerker der Classic-Rock-Ära, dessen üppige Klavierlinien und aufsteigende Orgelschwünge zeitlos bleiben werden. Er war wirklich einzigartig und wurde von seinen Fans und Bandkollegen sehr geliebt.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

David Pack, Ambrosias ehemaliger Leadsänger und Songwriter, ehrte Norths musikalische Virtuosität und „seine wilde und mitreißende Bühnenpersönlichkeit“ mit den Worten: „Die meisten Abende hat er sich die Hände an der B3 blutig gespielt oder Tasten abgebrochen. Feurig ist noch untertrieben.“ Pack ergänzte: „Danke, Chris, dass du so viel zu den ursprünglichen Ambrosia beigetragen hast.“

North wurde in San Francisco geboren und aufgewachsen und begann seine Karriere in den Sechzigern mit Auftritten in der ganzen Stadt mit verschiedenen Bands. Er gründete Ambrosia, nachdem Pack, Bassist und Sänger Joe Puerta sowie Schlagzeuger Burleigh Drummond ihn bei einem Gig entdeckten – an den Pack sich in seinem Nachruf lebhaft erinnerte.

Die Entstehung von Ambrosia

„Wir fanden ihn 1970 bei einem Auftritt in South Bay, wo er in einem ‚Sarg‘ von Tontechniker Tom Trefethen (mit Stereolautsprechern darin) auf die Bühne gebracht wurde und mit einem Fünftel Jack Daniels in der Hand, Sonnenbrille, totaler Attitüde an die Orgel stieg und dann die Hammond B3 auseinandernahm – und sagten: ‚Das ist unser Mann!’“

Ambrosia hatte mit ihren Veröffentlichungen der Siebziger, die stärker in Richtung Prog Rock tendierten, mäßigen Erfolg. Doch wie Pack in einem Interview aus dem Jahr 2001 enthüllte, kämpfte North mit psychischen und körperlichen Problemen und bat 1977, die Band zu verlassen, während sie an ihrem dritten Album „Life Beyond L.A.“ arbeiteten – auf dem er nur auf zwei Tracks zu hören ist. Doch schon ein Jahr später war North zurück und half Ambrosia dabei, ihr größtes Album einzuspielen: „One Eighty“ aus dem Jahr 1980.

„One Eighty“ erreichte in den Billboard-200-Albumcharts lediglich Platz 25 – sechs Positionen unter dem Höchststand von „Life Beyond L.A.“ –, war aber Ambrosias erstes Album, das mit Gold zertifiziert wurde. Seinen Erfolg verdankte es den Hit-Singles „Biggest Part of Me“ und „You’re the Only Woman“, die in den Hot 100 auf Platz 3 bzw. 13 kletterten.

Das Ende und die Reunion

Ambrosia veröffentlichte noch ein weiteres Album – „Road Island“ von 1982 –, bevor sich die Band einige Jahre später auflöste. North und seine Bandkollegen fanden schließlich wieder zusammen und tourten in den folgenden Jahrzehnten regelmäßig, ohne jedoch ein weiteres Album aufzunehmen.

Neben seiner Arbeit für Ambrosia wirkte North auf Alben von Chuck Girard und Tin Drum mit, der Band, die Drummond gemeinsam mit seiner Frau Mary Harris gegründet hatte. Im Jahr 2014 coverte er „The Soft Parade“ der Doors für das Tributealbum „Light My Fire: A Classic Rock Salute to the Doors“.