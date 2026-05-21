Gretna van Fleet verstorben

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Gretna Van Fleet, deren Name zur Vorlage für die Rockband Greta Van Fleet wurde, ist am Montag, dem 18. Mai, im Alter von 95 Jahren gestorben. Die Band erhielt ihren Namen, nachdem der ursprüngliche Schlagzeuger Kyle Hauck erzählt hatte, sein Großvater fahre ihn gerade „Holz hacken für Gretna Van Fleet“. Sänger Josh Kiszka bestand anschließend darauf, das „n“ aus Gretna zu entfernen, woraus schließlich der Bandname Greta Van Fleet entstand. Gretna selbst gab ihren Segen dazu.

„Sie prüften wohl erst meinen Hintergrund“

„Ich glaube, sie haben erst meinen Hintergrund überprüft, um sicherzugehen, dass ich nicht auf irgendeiner Liste der zehn meistgesuchten Personen stehe oder so, und dann haben sie einfach weitergemacht“, scherzte Gretna 2019 in einem Interview mit „The Saginaw News“.

Laut ihrer Todesanzeige war Gretna Gründungsmitglied der „Bag Ladies“ ihrer Kirchengemeinde. Dort half sie dabei, Kleidung für Gemeindemitglieder und Soldaten zu nähen und zu reparieren.

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Gretna war außerdem selbst Musikerin. Im Lauf ihres Lebens spielte sie Schlagzeug, Tuba, Kornett, Saxofon, Kontrabass, Violine, Dulcimer, Psalterium, Orgel und Klavier. In ihren Zwanzigern gründete sie gemeinsam mit ihren Brüdern eine Band namens „The Allenaires“. Bemerkenswert dabei: Drei Viertel von Greta Van Fleet bestehen ebenfalls aus Brüdern.

Greta Van Fleet kündigen Comeback-Konzert an

Die Nachricht von Gretna Van Fleets Tod fällt mit der Ankündigung eines Comeback-Konzerts von Greta Van Fleet zusammen. Die Band wird am 27. Mai im „Bowery Ballroom“ in New York auftreten.

Tickets werden ausschließlich am 26. Mai direkt an der Abendkasse verkauft. Es handelt sich um das erste Konzert der Band seit fast zwei Jahren. Der bislang letzte Auftritt fand am 29. September 2024 statt.