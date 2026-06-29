Bruce Springsteen und Alicia Keys nehmen Abschied von Clive Davis

Bruce Springsteen, Alicia Keys und Jennifer Hudson haben Clive Davis am Montag bei seiner Beerdigung in New York City die letzte Ehre erwiesen.

Die Trauerfeier in der Central Synagogue in Manhattan wurde mit einem Auftritt von Kenny G eröffnet – einem der vielen Superstars, die Davis im Laufe seiner glänzenden Karriere unter Vertrag nahm. Nach einer Ansprache und einer Darbietung von „Somewhere Over the Rainbow“ durch Rabbinerin Angela Warnick Buchdahl war Dionne Warwick die Erste, die Davis würdigte.

„Er war ein enger Freund, er hat sich um Dionne gekümmert“, sagte Warwick. „Es gab nichts, was er je getan hat, bei dem ich nicht als Erstes angerufen wurde: Du kommst doch, oder? … Er hat immer gefragt: ‚Wo ist meine Dionne?‘ Nun, heute bin ich hier, Clive. Ich werde immer für dich da sein.“

Davis starb im Alter von 94

Davis starb am 22. Juni im Alter von 94 Jahren. Ein Sprecher des Musikmoguls teilte mit, er sei „friedlich an altersbedingter Krankheit gestorben … umgeben von seiner Familie und seinen Liebsten“. In seinen außergewöhnlichen sieben Jahrzehnten in der Musikbranche erwarb sich Davis den Ruf eines unermüdlichen Förderers der Künstler, an die er glaubte – und eines scharfsinnigen Geschäftsmanns.

Nach Davis‘ Tod gehörte Keys zu den zahlreichen Legenden, die ihm öffentlich dafür dankten, entscheidend für den Beginn ihrer Karriere gewesen zu sein. „Clive Davis hat mein Leben für immer verändert“, schrieb Keys in ihrem Nachruf. „Er stand mir durch jedes Kapitel danach zur Seite. Nicht auf diese falsche Branchenart, sondern mit echter Liebe dafür, wie grenzenlos ich sein konnte!“

Auch Springsteen meldete sich in den sozialen Medien zu Wort: „Hier auf der E Street trauern wir um den Tod des großartigen Plattenmachers und engen Freundes Clive Davis.“ Und weiter: „Er hat mir mit 22 Jahren als Nobody mit demselben Respekt und derselben Freundlichkeit begegnet wie nach all meinen Erfolgen. Ein großartiger Mensch. Alle unsere Gebete und unsere Liebe.“

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