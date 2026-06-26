Alicia Keys, Bruce Springsteen, Jennifer Hudson und weitere bei Clive Davis‘ Beerdigung

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Clive Davis‘ Tod hat einen tiefen Riss durch die Musikbranche und Hollywood gezogen. Der verehrte Musikmanager, der Arista Records und J Records gründete, hat die Karrieren zahlreicher Künstler geprägt – darunter Whitney Houston, Bruce Springsteen, die Grateful Dead, The Notorious B.I.G., Janis Joplin, Alicia Keys und viele andere.

Kommenden Montag werden in New York City Kenny G, Dionne Warwick, Barry Manilow, Jennifer Hudson, Keys und Springsteen zu den Trauergästen gehören, wie ROLLING STONE erfahren hat. Der genaue Ort der Zeremonie ist noch nicht bekannt, und ob die Anwesenden auftreten oder sprechen werden, ist ebenfalls unklar.

Davis‘ Tod wurde am Montag von seiner langjährigen Pressesprecherin Aliza Rabinoff bestätigt, die in einem Statement erklärte, er sei „friedlich an einer altersbedingten Erkrankung … im Kreise seiner Familie und seiner Liebsten“ verstorben. In seinen außergewöhnlichen sieben Jahrzehnten in der Musikindustrie erwarb sich Davis den Ruf eines unermüdlichen Fürsprechers der Künstler, an die er glaubte – und eines scharfsinnigen Geschäftsmanns.

Tribut von Keys und Springsteen

Nach der Nachricht von seinem Tod gehörte Keys zu den zahlreichen Legenden, die Davis als entscheidende Figur am Beginn ihrer Karriere würdigten. „Clive Davis hat mein Leben für immer verändert“, schrieb sie in ihrem Nachruf. „Er stand mir durch jedes Kapitel danach zur Seite. Nicht auf diese aufgesetzte Branchenart, sondern mit echter Liebe dafür, wie grenzenlos ich sein konnte!“

Auch Springsteen gedachte Davis in den sozialen Medien: „Hier auf der E Street trauern wir um den Tod des großartigen Plattenmachers und engen Freundes Clive Davis.“ Der Musiker fügte hinzu: „Er hat mich mit demselben Respekt und derselben Herzlichkeit behandelt, als ich mit 22 ein Nobody war, wie auch nach all meinem Erfolg. Ein großartiger Mensch. Alle unsere Gebete und unsere Liebe.“