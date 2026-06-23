Carlos Santana erinnert an „Visionär“ Clive Davis: Er „erkannte das Licht in den Menschen“

Michael Stipe im Interview: „Alles was ich sehe, ist wundervoll. Moment. Tote Vögel würde ich nicht fotografieren“

Carlos Santana hat Clive Davis in einem Nachruf als „Visionär“ gewürdigt, der „das Ungreifbare hören konnte, bevor es irgendjemand anderes sehen konnte“.

„Er glaubte von Anfang an an Santana, und Jahre später glaubte er wieder an uns“, schrieb Santana auf Facebook nach dem Tod des Musikmanagers am Montag. „Dieser Glaube ist ein wunderbares Geschenk, und ich werde ihm dafür immer dankbar sein.“

Davis verpflichtete Santanas gleichnamige Band Ende der Sechziger im Zuge seiner Bemühungen, Columbia Records zu einem führenden Rock-&-Roll-Label zu machen. Santana erlebte unter Davis eine außerordentlich erfolgreiche Zeit: Die Band veröffentlichte zwei Nummer-eins-Alben – „Abraxas“ und „Santana III“ – sowie Hits wie „Evil Ways“, „Black Magic Woman“ und „Oye Cómo Va“.

Reunion mit Davis bei Arista

Obwohl Santana noch lange nach Davis‘ erzwungenem Abgang 1973 bei Columbia blieb, fanden die beiden Ende der Neunziger wieder zueinander, als Davis die Band zu Arista Records holte. Das Label veröffentlichte 1999 das Blockbuster-Album „Supernatural“, das von der RIAA mit Diamond-Zertifizierung ausgezeichnet wurde und neun Grammys gewann – darunter Album des Jahres.

„Clive verstand, dass Musik mehr ist als Unterhaltung“, schrieb Santana in seinem Nachruf. „Musik ist eine heilende Kraft. Sie bringt Menschen zusammen – jenseits von Angst, jenseits von Trennung, jenseits von Grenzen. Er hat sein Leben der Förderung von Künstlern gewidmet und ihnen geholfen, ihre Gaben mit der Welt zu teilen.“

Der Gitarrist weiter: „Clive erkannte das Licht in den Menschen. Er ermutigte Künstler, ihrer eigenen Stimme zu vertrauen und ihr Schicksal anzunehmen. Dank seiner Vision konnten unzählige Musiker Herzen auf der ganzen Welt berühren. Ich danke Clive für seine Freundschaft, sein Vertrauen und seinen Glauben an Santana. Wir feiern seinen außergewöhnlichen Lebensweg und das Erbe an Freude, Inspiration und Möglichkeiten, das er hinterlässt. Wir senden unsere tiefste Liebe und unseren Segen an seine Familie und an alle, die sein Leben berührt hat.“

Tributes von allen Seiten

Neben Santana haben zahlreiche Künstler, die mit Davis zusammengearbeitet haben, ihre Anteilnahme bekundet – darunter Rod Stewart, Barry Manilow, Alicia Keys und Bruce Springsteen. „Er hat mich mit demselben Respekt und derselben Freundlichkeit behandelt, als ich mit 22 ein Nobody war, wie nach all meinen Erfolgen“, schrieb Springsteen über Davis. „Ein großartiger Mensch. In Gedanken und Liebe bei seiner Familie.“