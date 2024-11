CNN meldet: Trump-Comeback nun offiziell

Donald Trump wird der 47. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika werden. Auch wenn sich der 78-Jährige bereits zuvor als Sieger der US-Wahlen bezeichnet hatte, fehlten ihm faktisch noch einige ausgezählte Stimmen, um erneut ins Weiße Haus einzuziehen. Laut CNN sind die erforderlichen Wahlpersonen nun gesichert.

Gegen 11:40 Uhr deutscher Zeit am Mittwoch (06. November) konnte Trump 276 Wahlleute hinter sich versammeln, 219 Wahlleute gingen an Kamala Harris. Für einen Sieg musste die Marke von 270 Wahlleuten geknackt werden. „Fox“ hatte bereits frühzeitig darüber berichtet, dass dies inzwischen der Fall sei, der renommierte Nachrichtensender „CNN“ legte nun nach.

Am späten Abend amerikanischer Zeit trat Donald Trump bereits vor seine Anhänger in Florida und feierte auch, dass er beim sogenannten „Popular Vote“, also der absoluten Stimmenzahl, aller Voraussicht nach deutlich vor der demokratischen Herausforderin Kamala Harris landen wird. Das gelang ihm bei seiner ersten Wahl zum US-Präsidenten im Zweikampf mit Hillary Clinton noch nicht.

Zum Song „God Bless the U.S.A.“ trat Trump mit seiner Familie und Unterstützern auf die Bühne. Im Überschwang des Sieges sagte er: „Das war eine Bewegung, wie sie noch nie jemand zuvor gesehen hat. Das war die größte politische Bewegung aller Zeiten.“

Donald Trump fabuliert von „goldenem Zeitalter“

Man habe Geschichte geschrieben, unterstrich Trump zu frenetischen „USA“-Rufen im Saal. An seine Wählerinnen und Wähler gerichtet, versprach er, für alle zu kämpfen. Trump stellte ein „goldenes Zeitalter“ in Aussicht. Nach weiteren vier Jahren im Weißen Haus wäre allerdings Schluss für den Milliardär. Ein Zusatzartikel zur Verfassung verbietet generell eine dritte Amtszeit. Dafür spielt auch keine Rolle, dass Trump zuvor schon einmal abgewählt wurde.