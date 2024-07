Hohe Promi-Dichte im Ruhrgebiet! Am gestrigen Freitag (19. Juli) absolvierte Taylor Swift das letzte von drei umjubelten Konzerten in der Veltins-Arena – man hatte das Gefühl, wegen des US-Superstars sei ganz Gelsenkirchen lahmgelegt worden.

Coldplay machen das mit den Dreifachkonzerten der 34-Jährigen nach, wenn auch woanders: Die britische Band um Chris Martin gastiert ab dem heutigen Samstag (20. Juli) im Rahmen der „Music of the Spheres“-Tour in der Düsseldorfer Merkur-Arena; knapp 60 Kilometer von Gelsenkirchen entfernt.

Wir wollen nicht lange drumrumreden: Wie groß ist die Chance, dass Taylor Swift einen Gastauftritt bei Coldplay abliefert? Was dafür spricht – und was dagegen:

Pro

eben, wie gesagt: die Entfernung. Swift ist zwar bekannt dafür, mit ihrem Privatjet nach wirklich jedem Konzert irgendwohin abdüsen zu wollen. Allerdings finden bereits ab Dienstag (23. Juli) ihre nächsten Shows statt. Und zwar in Hamburg, also weiterhin hierzulande. Es würde keinen Sinn ergeben für Swift, groß in die Staaten wegzujetten.

Da kann sie also gleich noch eine Nacht in ihrem Hotel in Düsseldorf dranhängen (hat Gelsenkirchen eigentlich keine 5-Sterne-Absteigen?)

Sie übernachtet im Breidenbacher Hof … und dort schlafen Coldplay auch. Chris Martin und Tay Tay könnten also in aller Ruhe einen Gastauftritt besprechen. Spannend ist auch die Frage, wer das prunkvollere Stockwerk mieten durfte. Wir werden es nie erfahren.

Chris Martin und Swift mögen sich – und das ist das Wichtigste.

Contra

gegenseitige Sympathie reicht aber nicht immer! Taylor Swift hat einen straffen Tourplan. Es kann sein, dass es schlicht zu anstrengend ist, nach drei schlauchenden Großauftritten und drei Tage vor Hamburg mal eben so auf eine weitere Mega-Bühne zu gehen, und sei es nur für fünf Minuten. Swift liebt die volle Kontrolle. Als Gast bei Coldplay? Schwierig!

Coldplay sind eine Superstar-Band. Taylor Swift ist aber – man kann das finden, wie man will – nochmal eine Nummer größer. Wer würde hier von wem profitieren? Es ist nicht bekannt, ob Coldplay-Fans auch Swifties sind, aber vielleicht wäre ein Gastauftritt von Swift einfach eine Nummer too much. Sie könnte arg ablenken von der Show der romantischen Fruchtgummi-Briten – und den Abend zu einem „Eras“-Abend machen.

Chris Martin liebt zwar Gäste auf der Bühne – Swift macht das mittlerweile aber sehr, sehr selten.

Prognose

Taylor Swift wird wohl eher nicht das Risiko eingehen, Coldplay die Show stehlen zu wollen. Zuviel gegenseitiger Respekt. Kein Gastauftritt. Chris Martin wird es verkraften.

Und wenn sie doch kommt? Korrigieren wir uns an dieser Stelle!